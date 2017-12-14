Шотландский фолк — русским слушателям, или О чем поют Wallace band
Иногда просто диву даешься, как похожи кельтские и славянские культуры — схожие праздники и темпераменты, страшноватые сказки и любовное отношение к шумным застольям.
Не зря день Святого Патрика так прочно укоренился на российской почве, что того и гляди станет официальным выходным. По стране регулярно проезжают с гастролями ирландские танцевальные шоу.
Многие россияне в числе любимых фильмов называют «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном — сагу о борьбе шотландских горцев за независимость. С количеством пабов могут соперничать разве что суши-бары. А какой же паб без удалой джиги, от которой ноги сами просятся в пляс? Так кельтская музыка незаметно проникает на просторы нашей страны.
Те, кому известна российская фолк-группа Wallace band, часто считают её проводником кельтской культуры. Кропотливо переведенные песни с британских островов уже пять лет звучат на российской фолк-сцене. С большим тактом добавлены в репертуар авторские песни-истории по гэльским легендам, написанные Максимом и Марией Нижегородовыми. Песни эти ушли в народ — они звучат в российских пабах в исполнении разных кавер-групп и гнездятся в плейлистах соцсетей.
В прочтении ансамбля Wallace band объединены два варианта кельтской музыки: традиционный акустический и взрывной электрический. Заряд трактирной энергии смешивается с мистическим настроением, оставляя пряное послевкусие на весь вечер. А у некоторых это ощущение остается и дальше — музыка группы стала входным билетом в кельтскую культуру для тысяч меломанов.
Группа очень дорожит вниманием своих поклонников и старается сделать каждый концерт событием с шотландскими танцевальными мастер-классами, ирландским степом, зрительскими флешмобами и морем позитива. И, конечно же, невероятным количеством людей в клетчатых килтах! Несмотря на «русифицированность», Wallace band неизменно придерживаются высоких стандартов в трактовке кельтской традиции музицирования. Ансамбль сопровождает мероприятия российско-британской торговой палаты, выступает на федеральных каналах, гастролирует в Великобритании и США.
24 декабря в Москве пройдет презентация нового альбома «В стародавние времена». А 17 марта, в День Святого Патрика, Wallace band выступят в роли русскоязычных хедлайнеров на главном ирландском фестивале России, который займет все залы московского клуба Гластонберри.
Узнать о предстоящих концертах, послушать музыку и просто познакомиться с одним из наиболее популярных ресурсов об ирландской и шотландской культуре можно на странице группы Вконтакте.