  • Шотландский фолк — русским слушателям, или О чем поют Wallace band
  • Шотландский фолк — русским слушателям, или О чем поют Wallace band
Калейдоскоп

Шотландский фолк — русским слушателям, или О чем поют Wallace band

То, что вы хотели знать о музыке Шотландии и Ирландии.
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14 декабря 2017 в 13:23
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Иногда просто диву даешься, как похожи кельтские и славянские культуры — схожие праздники и темпераменты, страшноватые сказки и любовное отношение к шумным застольям.

Не зря день Святого Патрика так прочно укоренился на российской почве, что того и гляди станет официальным выходным. По стране регулярно проезжают с гастролями ирландские танцевальные шоу.

  • Шотландский фолк — русским слушателям, или О чем поют Wallace band

Многие россияне в числе любимых фильмов называют «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном — сагу о борьбе шотландских горцев за независимость. С количеством пабов могут соперничать разве что суши-бары. А какой же паб без удалой джиги, от которой ноги сами просятся в пляс? Так кельтская музыка незаметно проникает на просторы нашей страны.

Те, кому известна российская фолк-группа Wallace band, часто считают её проводником кельтской культуры. Кропотливо переведенные песни с британских островов уже пять лет звучат на российской фолк-сцене. С большим тактом добавлены в репертуар авторские песни-истории по гэльским легендам, написанные Максимом и Марией Нижегородовыми. Песни эти ушли в народ — они звучат в российских пабах в исполнении разных кавер-групп и гнездятся в плейлистах соцсетей.

  • Шотландский фолк — русским слушателям, или О чем поют Wallace band

В прочтении ансамбля Wallace band объединены два варианта кельтской музыки: традиционный акустический и взрывной электрический. Заряд трактирной энергии смешивается с мистическим настроением, оставляя пряное послевкусие на весь вечер. А у некоторых это ощущение остается и дальше — музыка группы стала входным билетом в кельтскую культуру для тысяч меломанов.

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