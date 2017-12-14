Магазин Timberland — в самом центре Москвы
Новый салон Timberland расположился по адресу Страстной бульвар, 2, в двух шагах от станций метро Пушкинская, Тверская и Чеховская. Обознаться нельзя: сквозь широкие витрины виднеются нубуковые ботинки, давно ставшие визитной карточкой бренда. Впрочем, здесь продаются не только желтые ботинки — есть и черные, и розовые, и модели с мехом.
Флагманский магазин Timberland начал работу всего месяц назад: 9 ноября на бульваре состоялась вечеринка в честь его открытия. Гости мероприятия по достоинству оценили атрибуты настоящей домашней вечеринки: сразились в популярных «файтингах» на консолях PlayStation 4 и обсудили пространство магазина за стаканом сидра и бургерами под любимую музыку.
В новом пространстве представлены все сезонные коллекции бренда, включая новую коллекцию сезона осень-зима 2017/18. Именно в магазине на Страстном в продажу поступят и лимитированные версии популярных моделей.
Во многом обязанный своей известностью оригинальным желтым ботинкам, представленным в 1973, сегодня бренд Timberland одевает покупателей с ног до головы, предлагая все возможные модели верхней одежды и обуви.
Компания Timberland представляет продукцию под торговыми марками Timberland и Timberland Boot Company, а также рабочую одежду и обувь торговой марки Timberland PRO. Продукцию компании можно найти в крупнейших торговых центрах и специализированных магазинах, а также собственных розничных точках Timberland и Интернет-магазинах.
Больше узнать о Timberland можно на сайте компании, а также на официальной странице в Instagram.