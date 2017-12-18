Ансамбль «Nur Dance»: история армянского народа в танце
История ансамбля «Nur Dance» берет свое начало еще в 2011 году в стенах Государственного университета управления (ГУУ). Стремясь продемонстрировать всем учащимся и преподавателям красоту своей родины, один из студентов из года в год брал инициативу по подготовке национальных армянских танцев на фестивалях дружбы народов, что и послужило стимулом для создания ансамбля.
Этим студентом был Тимур Оганисян, который с 2007 года профессионально изучал танцевальную культуру Армении. Тимур танцевал в лучших московских ансамблях, а в 2014 стал руководителем собственного и дал ему имя — «Nur Dance». «Nur» — то есть «гранат» — символизирует плодородие, богатство.
Армянский национальный танец — это характер народа. Он многообразен, как и любой другой вид национального искусства, и его особенности формируются под солнцем того уголка Армении, в котором он исполняется. Например ванские армяне танцуют не так, как арцахские — они создают не только оригинальную хореографию, но и костюмы.
Танец уходит корнями в глубокую древность, когда народ поклонялся языческим богам. Проследив развитие армянского танца, историки и культурологи пришли к выводу, что он всегда был способом выражения национального самосознания, особенностей характера народа, его отношения к природе. Также его можно разделить на три основных вида: ритуальный, религиозный и бытовой.
География национальной танцевальной культуры армянского народа велика. Её корни тянутся из Муша, Сасуна, Эрзерума, Амшена, Карса, Вана и Арцаха. Каждый из этих регионов имеет свою самобытность, передавая традиции, обычаи, историю и культуру через движения в самых своеобразных и отличающихся друг от друга красках, исходящих из глубины армянского духа.
Полюбоваться на номера «Nur Dance» и связаться с танцорами можно на странице ансамбля в Instagram.