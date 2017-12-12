Liqui Moly: максимальная защита мотора
Компания Liqui Moly предлагает последнюю разработку немецких ученых — это антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect. Уникальный состав присадки из молибдена и вольфрама является принципиально новой технологией, которая продолжает линейку давно зарекомендовавших себя присадок Liqui Moly.
В составе средства содержится одно из самых «скользких» веществ, которое обеспечивает максимальное снижение трения деталей двигателя. Препарат создает прочнейший поверхностный слой и обеспечивает максимальное снижение трения и износа. Действие Molygen Motor Protect существенно увеличивает ресурс двигателя и уменьшает расход топлива за счет снижения трения. Значимым плюсом использования присадки является её способность предотвращать поломку двигателя даже при утечке масла и перегреве. В отличие от аналогов присадка не содержит твердых частиц и работает только на химическом молекулярном уровне.
Вся продукция Liqui Moly производится только в Германии и представлена в более 120 странах мира.
При этом средство очень универсально и проявит свои положительные качества в любом автомобиле. Поскольку Molygen Motor Protect отлично смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Более того, уникальная формула присадки обеспечивает совместимость даже с самыми маловязкими маслами.
Экономичность присадки впечатляет. Эффект от использования всего одного флакона достигает 50 000 км пробега. Даже при частой смене масла и использования промывок.