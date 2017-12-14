Мальдивы: рай на земле, рай под водой
Прогулки по пляжам и пальмовым рощам, встречи с их обитателями — птицами и юркими крабами, знакомства обычаями местных жителей, завтраки и ужины на берегу океана, сопровождаемые красивейшими закатaми…
Перечислять все достоинства островов можно долго, однако главные красоты Мальдив скрываются под водой: чтобы увидеть их, вооружитесь маской с дыхательной трубкой или аквалангом.
Для тех, кто не чувствует себя уверенно на воде, подойдут неглубокие лагуны (вода здесь едва достает до плеч). Никогда раньше не ныряли с аквалангом? Это не помешает вам исследовать подводный мир Мальдив!
В дайв-центре при отеле можно пройти курс PADI (или DSD). Базовые принципы вам объяснят на суше, затем вы пройдете тренировки в плавательном бассейне в центре Aquaholics или в спокойных водах лагуны, a после сможете совершать погружения на целых 12 метров. Опытные инструкторы проводят занятия и для детей, и для продвинутых дайверов. К дайв-спотам вас доставит специально оборудованный катер, на борту которого вы найдете все необходимое: от баллонов с дыхательной смесью до душевой кабины с пресной водой.
Здесь следуют принятым на Мальдивах правилам дайвинга:
• не ныряют глубже 30 метров;
• не совершают соло-погружения;
• полет на самолете и погружения должны разделять 24 часа.
Отель настоятельно просит гостей придерживаться главного этического принципа «ответственного туризма» — любоваться, не прикасаясь.
Кроме погружений, можете совершить прогулку по подводным садам в маске для снорклинга — безмятежно и не спеша, в сопровождении традиционной лодки дхони. Ближе к вечеру можно попробовать что-то поспокойнее: садитесь в каяк и, мягко отталкиваясь веслами, скользите по волнам, или же поднимитесь на морской катамаран и удобно откиньтесь на спинку кресла, пока парус наполняет морской бриз.
Хочется разнообразия? Попробуйте параглайдинг: на специальном парашюте, пристегнутом к катеру, вы сможете взмыть высоко над волнами и посмотреть на остров с высоты птичьего полета. Возьмите уроки подводной фотографии или отправляйтесь на рыбалку. Кстати, ваш инструктор сможет сфотографировать вас с вашим трофеем — или передать его поварам, которые охотно приготовят его, а при желании вы можете взяться за готовку самостоятельно.
Узнать больше о райском острове вы можете на официальном сайте Kandima Maldives.