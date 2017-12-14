  • Мальдивы: рай на земле, рай под водой
  • Мальдивы: рай на земле, рай под водой
  • Мальдивы: рай на земле, рай под водой
Калейдоскоп

Мальдивы: рай на земле, рай под водой

Белоснежный песок, зеленые кроны пальм, бирюзовые волны, алые закаты — и буйство всех цветов в подводных кущах кораллов и актиний. Это — Kandima Maldives.
14 декабря 2017 в 13:56

Прогулки по пляжам и пальмовым рощам, встречи с их обитателями — птицами и юркими крабами, знакомства обычаями местных жителей, завтраки и ужины на берегу океана, сопровождаемые красивейшими закатaми…

Перечислять все достоинства островов можно долго, однако главные красоты Мальдив скрываются под водой: чтобы увидеть их, вооружитесь маской с дыхательной трубкой или аквалангом.

  • Мальдивы: рай на земле, рай под водой

Для тех, кто не чувствует себя уверенно на воде, подойдут неглубокие лагуны (вода здесь едва достает до плеч). Никогда раньше не ныряли с аквалангом? Это не помешает вам исследовать подводный мир Мальдив!

В дайв-центре при отеле можно пройти курс PADI (или DSD). Базовые принципы вам объяснят на суше, затем вы пройдете тренировки в плавательном бассейне в центре Aquaholics или в спокойных водах лагуны, a после сможете совершать погружения на целых 12 метров. Опытные инструкторы проводят занятия и для детей, и для продвинутых дайверов. К дайв-спотам вас доставит специально оборудованный катер, на борту которого вы найдете все необходимое: от баллонов с дыхательной смесью до душевой кабины с пресной водой.

Здесь следуют принятым на Мальдивах правилам дайвинга:
• не ныряют глубже 30 метров;
• не совершают соло-погружения;
• полет на самолете и погружения должны разделять 24 часа.

Отель настоятельно просит гостей придерживаться главного этического принципа «ответственного туризма» — любоваться, не прикасаясь.

  • Мальдивы: рай на земле, рай под водой

Кроме погружений, можете совершить прогулку по подводным садам в маске для снорклинга — безмятежно и не спеша, в сопровождении традиционной лодки дхони. Ближе к вечеру можно попробовать что-то поспокойнее: садитесь в каяк и, мягко отталкиваясь веслами, скользите по волнам, или же поднимитесь на морской катамаран и удобно откиньтесь на спинку кресла, пока парус наполняет морской бриз.
  • Мальдивы: рай на земле, рай под водой

Хочется разнообразия? Попробуйте параглайдинг: на специальном парашюте, пристегнутом к катеру, вы сможете взмыть высоко над волнами и посмотреть на остров с высоты птичьего полета. Возьмите уроки подводной фотографии или отправляйтесь на рыбалку. Кстати, ваш инструктор сможет сфотографировать вас с вашим трофеем — или передать его поварам, которые охотно приготовят его, а при желании вы можете взяться за готовку самостоятельно.

Узнать больше о райском острове вы можете на официальном сайте Kandima Maldives.

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