Калейдоскоп

Что будет, если вскипятить часы? I.N.O.X. прошли испытания на прочность

Victorinox протестировал свои уникальные часы перед многотысячной аудиторией.
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12 декабря 2017 в 14:21
  • Что будет, если вскипятить часы? I. N.O.X. прошли испытания на прочность

В Сокольниках прошла 2-я ежегодная выставка моторных видов спорта Motorsport Expo 2017 Next, объединяющая на своей площадке производителей техники, комплектующих и экипировки, а также пилотов, промоутеров гоночных серий и владельцев гоночных треков. Впервые свою спортивную коллекцию здесь представила компания Victorinox Swiss Army. Часы этого швейцарского бренда славятся на весь мир качеством, надежностью и функциональностью.

За два дня выставку посетили свыше 9000 зрителей. Для них прошли презентации гоночных команд, новых коллекций экипировки, демонстрация лучших образцов водно-моторной и раллийной техники. Для гостей были организованы семинары и мастер-классы известных спортсменов, а эксклюзивный дистрибьютор марки Victorinox — компания «ТБН Тайм» провела зрелищные эксперименты с часами.

Гости не сразу поверили, что все модели из коллекции INOX успешно проходят 130 тестов на прочность. Сомнения развеялись, когда бренд-менеджер марки Александр Кирсанов опустил модель I.N.O.X. на каучуковом ремешке в чайник с водой и вскипятил ее.

  • Что будет, если вскипятить часы? I. N.O.X. прошли испытания на прочность

Далее тесту на давление подверглась модель I.N.O.X. на браслете. Автомобиль Jeep весом две тонны переехал часы сначала передним колесом, затем задним, потом в обратную сторону.
  • Что будет, если вскипятить часы? I. N.O.X. прошли испытания на прочность

После тяжелых испытаний часы остались без повреждений и сохранили функциональность, подтвердив свой неофициальный титул «самых надежных часов на свете».

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