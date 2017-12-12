Что будет, если вскипятить часы? I.N.O.X. прошли испытания на прочность
В Сокольниках прошла 2-я ежегодная выставка моторных видов спорта Motorsport Expo 2017 Next, объединяющая на своей площадке производителей техники, комплектующих и экипировки, а также пилотов, промоутеров гоночных серий и владельцев гоночных треков. Впервые свою спортивную коллекцию здесь представила компания Victorinox Swiss Army. Часы этого швейцарского бренда славятся на весь мир качеством, надежностью и функциональностью.
За два дня выставку посетили свыше 9000 зрителей. Для них прошли презентации гоночных команд, новых коллекций экипировки, демонстрация лучших образцов водно-моторной и раллийной техники. Для гостей были организованы семинары и мастер-классы известных спортсменов, а эксклюзивный дистрибьютор марки Victorinox — компания «ТБН Тайм» провела зрелищные эксперименты с часами.
Гости не сразу поверили, что все модели из коллекции INOX успешно проходят 130 тестов на прочность. Сомнения развеялись, когда бренд-менеджер марки Александр Кирсанов опустил модель I.N.O.X. на каучуковом ремешке в чайник с водой и вскипятил ее.
Далее тесту на давление подверглась модель I.N.O.X. на браслете. Автомобиль Jeep весом две тонны переехал часы сначала передним колесом, затем задним, потом в обратную сторону.
После тяжелых испытаний часы остались без повреждений и сохранили функциональность, подтвердив свой неофициальный титул «самых надежных часов на свете».