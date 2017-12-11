  • Steiner: бинокли для путешественников
  • Steiner: бинокли для путешественников
  • Steiner: бинокли для путешественников
Калейдоскоп

Steiner: бинокли для путешественников

Не одно поколение моряков и туристов испытало на прочность оптику Steiner: первые бинокли компании появились 70 лет назад.
Мария Мальцева
11 декабря 2017 в 15:08

Зима. Вы едете по грунтовке вдоль заснеженных полей. Далеко впереди, у самого горизонта, замаячило что-то темное. Человек? Медведь?

Вы выходите из машины, прикладываете бинокль к глазам… и не видите ровным счетом ничего: на морозе стекла мгновенно запотели.

В компании Steiner решили эту проблему, заполнив бинокли жидким азотом. Это предотвращает образование водного конденсата даже при мгновенных перепадах температуры от -40 до +80 градусов.

В 1947 году Карл Штайнер основал небольшое предприятие в городе Байройт (Германия) по производству биноклей. Уже в 50-х годах Steiner-Optik стала одним из ведущих производителей биноклей. Компания и по сей день выпускает проверенные временем модели, не забывая, впрочем, постоянно совершенствовать их.


Steiner производят разные серии биноклей. Например, серия Safari — хит среди товаров для отпуска и приключений. Также, Steiner совместно с знаменитым альпинистом Рейнхольдом Месснером выпускает модели Wildlife — надежный «спутник» всех авантюристов и первооткрывателей.

Во время полярной ночи и в сумерках путешественников выручит Nighthunter (характеристики биноклей этой серии позволяют вести ночные наблюдения), а серия биноклей Commander V сопроводит каждого спортсмена к триумфу в самых суровых парусных регатах.

В 2017 компания представила свое новое детище — Admiral Gold. Этот бинокль — настоящее произведение искусства (и желанный подарок для маститых путешественников и коллекционеров).

Узнать характеристики биноклей Steiner можно на сайте официального дистрибьютора — компании «А.Фото».

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