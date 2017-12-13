Пусть зима будет активной
«Входная цена» в мир зимних видов спорта начинается с 80 тысяч рублей. И это только стоимость экипировки — цена путевки и ски-пасса, как известно, зависят от конкретного курорта. Стоит ли вкладывать эти деньги в вещи, которыми вы, возможно, воспользуетесь только пару раз? Для покорения заснеженных трасс одной доски или лыж, а также креплений и ботинок недостаточно. Неудачно подобранная одежда может сразу же отбить все желание кататься у новичка и даже опытному райдеру испортить весь сезон. Именно поэтому эксперты не рекомендуют брать вещи в пункте проката. Специальная экипировка имеет огромное значение: штаны и куртка, защита, шлем, очки, перчатки, шапка-маска (известная как балаклава). И если с доской или лыжами дело обстоит немного проще, то среди широкого ассортимента курток и штанов иногда бывает крайне трудно найти качественную модель по приемлемой цене, в которой будет действительно удобно. Для таких случаев есть отличный лайфхак: можно подобрать все, что нужно, и гораздо дешевле на Avito. Это крупнейший сайт интернет-объявлений в России: здесь вы найдете все необходимые товары для спорта и отдыха, и даже уникальные новые вещи, сделанные вручную, например, вязаные варежки. Практически новую экипировку здесь можно купить в два раза дешевле, чем в магазине.как это работает.