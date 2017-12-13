Калейдоскоп

Пусть зима будет активной

Снег и мороз — не повод сидеть дома. Это отличная возможность попробовать что-то новое, например, сноуборд или горные лыжи. Но прежде чем сразу тратиться на дорогую экипировку, подумайте: вдруг это не ваш вариант?
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13 декабря 2017 в 10:35
  • Пусть зима будет активной
    Фото: Денис Соломахин

«Входная цена» в мир зимних видов спорта начинается с 80 тысяч рублей. И это только стоимость экипировки — цена путевки и ски-пасса, как известно, зависят от конкретного курорта. Стоит ли вкладывать эти деньги в вещи, которыми вы, возможно, воспользуетесь только пару раз? Для покорения заснеженных трасс одной доски или лыж, а также креплений и ботинок недостаточно. Неудачно подобранная одежда может сразу же отбить все желание кататься у новичка и даже опытному райдеру испортить весь сезон. Именно поэтому эксперты не рекомендуют брать вещи в пункте проката. Специальная экипировка имеет огромное значение: штаны и куртка, защита, шлем, очки, перчатки, шапка-маска (известная как балаклава). И если с доской или лыжами дело обстоит немного проще, то среди широкого ассортимента курток и штанов иногда бывает крайне трудно найти качественную модель по приемлемой цене, в которой будет действительно удобно. Для таких случаев есть отличный лайфхак: можно подобрать все, что нужно, и гораздо дешевле на Avito. Это крупнейший сайт интернет-объявлений в России: здесь вы найдете все необходимые товары для спорта и отдыха, и даже уникальные новые вещи, сделанные вручную, например, вязаные варежки. Практически новую экипировку здесь можно купить в два раза дешевле, чем в магазине.

На Avito множество новых вещей, которые по какой-то причине не подошли владельцу — возможно, он понял, что этот спорт не для него или ему просто не хватает времени им заниматься. Там же можно подобрать варианты, которые выставлены на продажу спустя один или два горнолыжных сезона — они будут стоить еще дешевле. Так, сноубордический костюм на Avito можно найти всего за 7000 рублей (а не, скажем, за 25 000). То же касается лыж, ботинок, шлемов, походных рюкзаков, коньков для фигурного катания или экипировки для игры в хоккей. Ну а если все-таки решите, что зимний спорт не для вас, или, наоборот, — поймете, что хотите заняться им всерьез и нужно другое, более крутое снаряжение, — на Avito вы сможете продать купленное ранее практически за те же деньги, ничего не потеряв. Посмотрите, как это работает.

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