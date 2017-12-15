Твоя Karma: дрон от GoPro появился в России
В России началась продажа GoPro Karma. Новинка состоит из трех самостоятельных устройств: сам дрон, камера GoPro Hero6 Black и трехосевой оптический стабилизатор Karma Grip.
Комплект GoPro Karma включает:
● Квадрокоптер Karma;
● Трехосевой стабилизатор Karma Grip;
● Пульт дистанционного управления Karma Controller;
● Рюкзак Karma Case;
● Зарядное устройство Karma Charger;
● Литий-полимерный аккумулятор для дрона объемом 5100 мАч;
● Запасные пропеллеры (6 штук);
● Камеру Hero6 Black
Дрон GoPro Karma компактный, легкий и простой в управлении. На корпусе расположены кронштейны с двигателями, к которым крепятся пропеллеры. У каждого кронштейна есть цветовые индикаторы, что облегчает сборку дрона. Два передние кронштейна отмечены зеленым, два задних — красным. Лопасти съемные: при установке они накручиваются на вращающиеся оси (такая фиксация намного надежнее защелок).
Его ресурс — 20 минут полета, а заряжается он примерно за час. Максимальная высота, на которую может подняться дрон — 3 километра 200 метров. Максимальная скорость — 54 км в час. Дрон способен летать при довольно сильном ветре — до 10 метров в секунду. Вместе с камерой, стабилизатором и аккумулятором вес GoPro Karma составит чуть менее 2 кг - 1913 грамм.
Контроллер — одна из ключевых особенностей всего комплекта: управление сделано интуитивно понятным. На пульте располагаются два джойстика с прорезиненными головками, кнопка взлета и посадки, отверстие динамика. Владельцам GoPro Karma не нужно дополнительно использовать смартфон или дисплей — картинка с камеры выводится на сенсорный экран, встроенный в пульт. На пятидюймовом экране отображается вся актуальная информация о полете: положение в пространстве, высота, скорость и направление, а также уровень оставшегося заряда. В пульт встроен Wi-Fi модуль: с его помощью легко загрузить программное обеспечение для дрона, стабилизатора, камеры и самого контроллере. Кстати, время автономной работы пульта — 4 часа, так что можно успеть и полетать, и обновиться. В контроллер встроены режим обучения и режим тренировки, которые знакомят пользователя с азами управления дроном. Несмотря на простое управление, производитель советует привыкнуть к джойстикам и научиться основам управления на симуляторе, прежде чем приступать к реальному запуску квадрокоптера.
В Karma уже установлено несколько режимов полета.
● Режим следования: дрон следует за контроллером на безопасном расстоянии;
● Режим вертикальной панорамы: Дрон совершает полет от одной точки к другой, медленно наклоняя камеру вверх;
● Режим кругового полета: Karma описывает круг, при этом объектив камеры направлен в центр круга;
● Режим подвесной камеры: Дрон, как в кино, перемещается туда-обратно между несколькими точками съемки;
● Режим селфи: Karma медленно улетает от оператора в то время, как камера направлена на него;
● Режим наблюдения: Дрон зависает над той областью, где находится контроллер;
Стабилизатор для камеры Karma Grip заслуженной популярностью у приверженцев GoPro. Причины? Эргономичный дизайн, дружелюбный интерфейс и высокий уровень стабилизации. Немного о технических характеристиках: габариты стабилизатора — 205x43x43мм, вес — всего 245 грамм, время автономной работы - до полутора часов. Karma Grip условно состоит из двух частей: подвеса, где находятся моторы и куда крепится камера, и пластиковой ручки с прорезиненными вставками, в которой находится аккумуляторная батарея и встроены кнопки управления. Кнопки на стабилизаторе дублируют кнопки, расположенные на камере, следовательно, пользователь может управлять всеми функциями камеры, даже не прикасаясь к ней, а стабилизатор при этом может служить источником питания для камеры. Ручку легко отсоединить, а подвеску с камерой без усилий установить на корпус беспилотника.
Karma Grip совместим с камерами HERO6 Black, HERO5 Black и, при наличии специальной рамки Harness, HERO4 Black и Silver. Все принадлежности к квадрокоптеру поставляются в оригинальном кейсе для хранения и транспортировки.
У Karma Case — полужесткий корпус, что обеспечивает сохранность устройств. В формованной внутренней вставке органично располагается дрон и комплектующие к нему. Кейс также может трансформироваться в рюкзак и удобно располагаться на спине владельца. На лямке рюкзака есть встроенное крепление для камеры GoPro, куда можно прикрепить камеру вместе со стабилизатором или без него. Мобильное приложение Passenger GoPro разработала специальное приложение для смартфона — Passenger. С помощью н близкие и друзья смогут наблюдать за полетами пользователей в реальном времени.