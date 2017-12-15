  • Твоя Karma: дрон от GoPro появился в России
  • Твоя Karma: дрон от GoPro появился в России
  • Твоя Karma: дрон от GoPro появился в России
Калейдоскоп

Твоя Karma: дрон от GoPro появился в России

Теперь GoPro — это не только экшн-камеры: на российском рынке появился квадрокоптер Karma. Рассказываем о долгожданной новинке подробнее.
Промо
15 декабря 2017 в 17:08

В России​ ​началась​ ​продажа​ ​GoPro​ ​Karma. Новинка состоит из трех​ ​самостоятельных​ ​устройств:​ ​сам дрон,​ ​​камера​ ​GoPro​ ​Hero6​ ​Black​ ​и трехосевой​ ​оптический​ ​стабилизатор​ ​Karma​ ​Grip.

Комплект​ ​GoPro​ ​Karma​ ​включает:

● Квадрокоптер​ ​Karma;

● Трехосевой​ ​стабилизатор​ ​​Karma​ ​Grip​;

● Пульт​ ​дистанционного​ ​управления​ ​Karma​ ​Controller;

● Рюкзак​ ​​Karma​ ​Case​;

● Зарядное​ ​устройство​ ​​Karma​ ​Charger;

● Литий-полимерный​ ​​аккумулятор​​ ​для​ ​дрона​ ​объемом​ ​5100​ ​мАч;

● Запасные​ ​​пропеллеры​​ ​(6​ ​штук);

● Камеру ​​Hero6​ ​Black

Дрон GoPro Karma компактный, легкий и простой в управлении. На корпусе расположены кронштейны с двигателями, к которым крепятся пропеллеры. У каждого кронштейна есть цветовые индикаторы, что облегчает сборку дрона. Два передние кронштейна отмечены зеленым, два задних — красным. Лопасти съемные: при установке они​ накручиваются на вращающиеся оси (такая фиксация намного надежнее защелок).

  • Твоя Karma: дрон от GoPro появился в России
Камера GoPro располагается на передней части беспилотника. У такой конструкции есть серьезные преимущества: у большинства дронов камера крепится под корпусом и винты попадают в кадр, в то время как камера «Кармы»​ ​снимает​ ​только​ ​то,​ ​что​ ​перед​ ​ней​. На тыльной части квадрокоптера расположен съемный литий-полимерный аккумулятор.

Читать далее

Тоже интересно

Гремучая змея атаковала камеру GoPro

Обсудить
СМИ2
Лев и тигр: кто кого? (фото)
Лев и тигр: кто кого? (фото)
Тоже интересно
Лучшие видео года в объективах GoPro
Лучшие видео года в объективах GoPro
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы