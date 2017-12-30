Что такое «Грандвалира»? Интервью с Альфонсо Торреньо
Курорт «Грандвалира» появился в 2003 году после объединения двух самых больших лыжных курортов в Андорре — «Солдеу-эль-Тартер» и «Пас-де-ла-Каса — Грау-Роч». Сегодня занимает 15-е место в мире среди лыжных курортов с наибольшим количеством клиентов со всего мира, принимая ежегодно около 1 800 000 посетителей, располагая 128 трассами общей длиной более 210 км.
Грандвалира — один из важнейших двигателей экономики Андорры, принимающий значительный поток туристов из самых разных стран, среди которых, помимо Испании и Франции, граждане Великобритании, России, Португалии и стран Северной Европы, таких как Финляндия и Норвегия.
— За последние 13 лет мы вложили в комплекс в общей сложности более 120 миллионов евро, иначе говоря, по 10−12 миллионов евро ежегодно, — рассказывает Альфонсо Торреньо. — Так «Грандвалире» стала одним из самых современных лыжных курортов в мире.
Каждый час по нашим трассам могут прокатиться до 106 000 посетителей, что позволяет избежать образования очередей и привлекает лыжников.
Но в Грандвалире вы можете не только отлично покататься, но и вкусно поесть: у нас около 60 ресторанов самых престижных международных брендов, таких как Veuve Clicquot, а также соглашение с фондом Fundación Alicia, созданным Ферраном Адриа для развития здоровых и традиционных ресторанов самого высокого уровня, дополняющих активный, спортивный и семейный отдых и предлагающих самые вкусные блюда в любом уголке гор с потрясающим видом, даже если вы решите полакомиться устрицами на высоте 2200 метров.
Также мы предлагаем 6 тематических трасс для детей, а еще огромный выбор отличных предложений для отдыха «après-ski» как для молодежи, так и для клиентов постарше. Самый выдающийся ресторан «L'Abarset» (сектор El Tarter) принимает на своей террасе до 2000 человек каждые выходные.
«Грандвалире» удалось стать одним из самых желанных направлений не только для туристов, обожающих снег и зимний спорт, но и для профессиональных лыжников. Мы приняли у себя два Кубка мира по горнолыжному спорту, а в 2019 году отметим финал этих соревнований, что послужит для нас качественным скачком по уровню организации после одного всемирного соревнования и нескольких олимпиад. Это доказывает высокое техническое качество наших трасс и нашу способность к организации подобного вида мероприятий.
Впрочем, здесь можно отдыхать не только зимой, но и летом. Здесь, например, находится самое поле для гольфа (самое высокое в Европе!), трассы для даунхилла и гонок с препятствиями (Spartan Race), горные маршруты и трассы для пешего туризма, спуска на каноэ, канатная дорога (вторая по длине в Пиренеях), а также трассы для велотуризма. Здесь проходят соревнования Purito Andorra — неотъемлемая часть летних мероприятий. Этот путь, созданный испанским велосипедистом и резидентом Княжества Хоакимом Пурито Родригесом, стал образцовым как за прекрасный пейзаж, так и за спортивную востребованность.
Россия стала одним из самых привлекательных рынков для самых лучших туристических направлений мира, и в нашем случае она представляет около 7% от общего числа иностранных клиентов, и в 30% случаев они приезжают к нам снова.
В Грандвалире вы насладитесь лучшими в мире лыжными курортами и отличными условиями для отдыха, где вы получите самый разносторонний опыт на протяжении всего года.
Мы ждем вас!
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