  • Что такое «Грандвалира»? Интервью с Альфонсо Торреньо
  • Что такое «Грандвалира»? Интервью с Альфонсо Торреньо
Калейдоскоп

Что такое «Грандвалира»? Интервью с Альфонсо Торреньо

История крупнейшего лыжного курорта в Пиренеях — в рассказе его генерального директора Альфонсо Торреньо.
30 декабря 2017 в 16:28

Курорт «Грандвалира» появился в 2003 году после объединения двух самых больших лыжных курортов в Андорре — «Солдеу-эль-Тартер» и «Пас-де-ла-Каса — Грау-Роч». Сегодня занимает 15-е место в мире среди лыжных курортов с наибольшим количеством клиентов со всего мира, принимая ежегодно около 1 800 000 посетителей, располагая 128 трассами общей длиной более 210 км.

Грандвалира — один из важнейших двигателей экономики Андорры, принимающий значительный поток туристов из самых разных стран, среди которых, помимо Испании и Франции, граждане Великобритании, России, Португалии и стран Северной Европы, таких как Финляндия и Норвегия.

  • Что такое «Грандвалира»? Интервью с Альфонсо Торреньо

— За последние 13 лет мы вложили в комплекс в общей сложности более 120 миллионов евро, иначе говоря, по 10−12 миллионов евро ежегодно, — рассказывает Альфонсо Торреньо. — Так «Грандвалире» стала одним из самых современных лыжных курортов в мире.

Каждый час по нашим трассам могут прокатиться до 106 000 посетителей, что позволяет избежать образования очередей и привлекает лыжников.

Но в Грандвалире вы можете не только отлично покататься, но и вкусно поесть: у нас около 60 ресторанов самых престижных международных брендов, таких как Veuve Clicquot, а также соглашение с фондом Fundación Alicia, созданным Ферраном Адриа для развития здоровых и традиционных ресторанов самого высокого уровня, дополняющих активный, спортивный и семейный отдых и предлагающих самые вкусные блюда в любом уголке гор с потрясающим видом, даже если вы решите полакомиться устрицами на высоте 2200 метров.

Также мы предлагаем 6 тематических трасс для детей, а еще огромный выбор отличных предложений для отдыха «après-ski» как для молодежи, так и для клиентов постарше. Самый выдающийся ресторан «L'Abarset» (сектор El Tarter) принимает на своей террасе до 2000 человек каждые выходные.

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