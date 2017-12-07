От плесени до слез: выбираем сыр
Завтрак
Для утренней трапезы подойдет практически любой выбор. Из наиболее интересных вариантов: омлет с козьим сыром, буррата с помидорами, нарезанный козий сыр в сочетании с отварными яйцами, салат с рукколой, помидорами и козьим сыром, сэндвич с маслом и полутвердым сыром.
Обед или ужин
Полутвердые и твердые виды сыра из козьего и коровьего молока хорошо идут в сочетании с пастой, мясом и рыбой — а также в качестве самостоятельного блюда (совет: подайте ломтики разных сортов на одной тарелке с орехами и медом).
К красному вину лучше подобрать набор из двух твердых сыров и двух с плесенью. В сочетании с фруктами и несколькими видами сыра можно собрать всю гамму вкуса.
1. Твердый козий (качотта)
2. Твердый коровий (романо, грюер, тильзитер)
3. Коровий с плесенью (камамбер, бри, рофор и горгонзола)
4. Козий с плесенью (балансе, шевр, сен-мор).
К белому или игристому:
1. Коровий с мытой коркой (Таледжо, Эпуас)
2. Козий с плесенью (Валансе, Шевр, Бри, Сен Мор, Бюш)
3. Коровий с плесенью (Камамбер, Бюш, Бри)
4. Сливочные коровьи, буррата, моцарелла.
К пиву:
1. Бельпер кнолле (полутвердый сыр из козьего и коровьего молока, со специями)
2. Полутвердый сыр из коровьего молока (Гауда, качотта, скаморца, качоковалло)
3. Козий твердый выдержанный сыр отлично подойдет к темному стауту.
Подчеркните сочетание вкуса, добавив на тарелку орехи, мед, конфитюры с разными оттенками вкусов.
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