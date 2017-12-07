  • Ансамбль «Ариран Русь» — возрождение корейской культуры
  • Ансамбль «Ариран Русь» — возрождение корейской культуры
Калейдоскоп

Ансамбль «Ариран Русь» — возрождение корейской культуры

26 лет назад в Узбекистане была создана театр-студия «Кванбок», что в переводе с корейского языка означает «возрождение». Спустя годы театр сохраняет танцевальные традиции Кореи.
Мария Мальцева
7 декабря 2017 в 11:42

Труппа театра взялась за изучение корейских музыкальных традиций, и вскоре представила публике свое детище — танцевальный номер ансамбля «Ариран Русь».

Сегодня «Ариран Русь» — один из самых востребованных и профессиональных коллективов корейского народного танца на территории России. Они начали свое гастрольное «путешествие» с Узбекистана и Казахстана, а с 1996 года команда «охватила» самые крупные города России: Волгоград, Ростов — на — Дону, Пермь и многие другие. Переехав в Москву, танцевальный ансамбль активно включился в культурную программу, которая осуществлялась Федеральной Национально-культурной автономией российских корейцев.

Тогда и был открыт новый вид деятельности — выступающие брали на себя проведение церемоний и торжеств, свадеб, корпоративных праздников и юбилеев. Все это происходило при соблюдении национальных обрядов и старых традиций.

  • Ансамбль «Ариран Русь» — возрождение корейской культуры

За 25 лет своей творческой деятельности «Ариран Русь» сыграл важную роль в сохранении и развитии песенного и танцевального искусства корейцев России и стран СНГ.

Историю коллектива, а также его репертуар и график выступлений вы можете узнать по телефону +79685612244 (Маргарита), а также на странице ансамбля в Instagram.

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