Ансамбль «Ариран Русь» — возрождение корейской культуры
Труппа театра взялась за изучение корейских музыкальных традиций, и вскоре представила публике свое детище — танцевальный номер ансамбля «Ариран Русь».
Сегодня «Ариран Русь» — один из самых востребованных и профессиональных коллективов корейского народного танца на территории России. Они начали свое гастрольное «путешествие» с Узбекистана и Казахстана, а с 1996 года команда «охватила» самые крупные города России: Волгоград, Ростов — на — Дону, Пермь и многие другие. Переехав в Москву, танцевальный ансамбль активно включился в культурную программу, которая осуществлялась Федеральной Национально-культурной автономией российских корейцев.
Тогда и был открыт новый вид деятельности — выступающие брали на себя проведение церемоний и торжеств, свадеб, корпоративных праздников и юбилеев. Все это происходило при соблюдении национальных обрядов и старых традиций.
За 25 лет своей творческой деятельности «Ариран Русь» сыграл важную роль в сохранении и развитии песенного и танцевального искусства корейцев России и стран СНГ.
Историю коллектива, а также его репертуар и график выступлений вы можете узнать по телефону +79685612244 (Маргарита), а также на странице ансамбля в Instagram.