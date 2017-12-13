  • Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии
    Фото: Александр Мазуров
  • Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии
    Фото: Александр Мазуров
  • Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии
    Фото: Александр Мазуров
  • Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии
    Фото: Александр Мазуров
  • Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии
    Фото: Александр Мазуров
  • Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии
    Фото: Александр Мазуров
Калейдоскоп

Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии

Смартфоны серии ASUS ZenFone победили на National Geographic Traveler Awards в номинации «Выбор путешественника». Российский тревел-фотограф и блогер Александр Мазуров знаком с ним не понаслышке: именно этот аппарат составил ему компанию во время путешествия в Карелию. Мы попросили Александра поделиться впечатлениями и фотографиями — вот что из этого получилось.
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13 декабря 2017 в 11:41

Перед путешествием у фотографа всегда стоит сложный выбор — нагружать свою сумку большой и тяжелой техникой, чтобы быть во всеоружии, или пожертвовать функциональностью в угоду размерам и отправиться в путешествие налегке. Этот выбор приходилось делать всегда и, в принципе, приходится до сих пор. За исключением одного «но». Возможности компактной техники растут с каждым днем, и если раньше представить себе путешественника без фотоаппарата было просто невозможно, то сегодня все больше и больше людей берут в поездку с собой лишь смартфон и привозят обратно отличные фотографии.

Я не исключение. В путешествиях мне также хочется снимать для себя, но также хочется отдохнуть от тяжелого фотоаппарата — его и во время работы хватает. Поэтому когда мне выпал шанс протестировать ASUS ZenFone 4, я с радостью согласился — ведь у меня как раз намечалась поездка в Карелию на ближайшие выходные.

  • Снимаем на смартфон: впечатления от Asus Zenfone 4 в поездке по Карелии
    Фото: Александр Мазуров

Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь в руке ASUS ZenFone 4 — это размер экрана. Он просто огромный! Для фотографий это большой плюс, на таком экране лучше видны все детали снимков. Добавьте к этому отличную яркость и хорошую цветопередачу, и вы поймете, почему смотреть на нем свои фотографии — одно удовольствие.

У этого смартфона — восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, который обеспечивает высокую производительность. И действительно: все приложения открываются без задержек, анимации плавные. Помимо этого, в процессоре оптимизировано энергопотребление, что положительно сказывается на времени работы смартфона. Добавьте к этому литий-полимерный аккумулятор высокий емкости (3300 мА·ч) и технологию быстрой зарядки ASUS BoostMaster, и станет ясно, почему этот смартфон можно назвать отличным компаньоном в путешествиях.

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