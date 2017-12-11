Передай пас добра: ежегодные недели донорства в LG Electronics
15 ноября донорская акция на заводе LG в Подмосковье, проведенная Центром крови ФМБА России, продолжила шестой марафон в поддержку безвозмездного донорства крови #LGПередайПасДобра.
В акции приняли участие прославленный футболист, трехкратный чемпион России Валерией Карпин и вратарь ведущего российского клуба Гильерме Маринато. В 2017 году сотрудники компании LG приняли донорскую эстафету из Улан-Удэ. где Валерий Карпин также поддержал корпоративное донорское движение.
Проект стартовал в Минске в марте 2017 с футбольной командой «Крумкачы» и был продолжен в апреле совместно с «Эльдорадо» в Москве при поддержке Дениса Глушакова и Артема Реброва. Пас Добра был также передан в Республику Удмуртия, Ижевск, а затем Роману Широкову в Москву и Руслану Нигматуллину в Казань. В июле футбольная донорская акция была подхвачена участниками молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» и вратарем Антоном Шуниным.
Сотрудники завода LG — не только активно помогают местным сообществам Рузского района, но и придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом, в том числе — футболом. Так, с 2012 года на подмосковном предприятии есть своя футбольная лига. Поэтому участие в Дне донора Валерия Карпина и Гильерме Маринато стало знаковым событием для всех. В этот день послы добрых дел LG не только поддержали участников акции, но и в теплой атмосфере пообщались со всеми донорами, побеседовав с ними о том, как взаимосвязаны спорт и добро.
С 2009 года компания LG совместно с Минздравом России и Федеральным медико-биологическим агентством России, реализует проект «Корпоративное волонтерство», поддерживая донорское движения в России.
За 9 лет проект LG достиг впечатляющих результатов по привлечению доноров, компаний-партнеров и освещению проблематики донорства в СМИ. Всего было проведено 88 Дней донора в 28 городах России, а также в Казахстане, Белоруссии, Молдавии, в которых приняло участие более 8 300 человек. Свыше 55 известных российских спортсменов поддержали социальную инициативу компании и стали послами добрых дел LG: известные футболисты Валерий Карпин, Денис Глушаков, Артем Ребров, Евгений Ловчев, Роман Широков, Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев, Антон Шунин, Руслан Нигматуллин, Олимпийские чемпионы Алексей Немов, Татьяна Навка, Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Легков и многие другие.
С историей акции можно познакомиться на сайте LG Electronics.
Интернет-портал Службы крови — www.yadonor.ru
Горячая линия по вопросам донорства крови — 8−800−333−33−30 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).