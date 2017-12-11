  • Передай пас добра: ежегодные недели донорства в LG Electronics
  • Передай пас добра: ежегодные недели донорства в LG Electronics
Калейдоскоп

Передай пас добра: ежегодные недели донорства в LG Electronics

Ежегодно в офисах LG Electronics по всему миру проводятся недели донорства. В 2017 традицию #LGПередайПасДобра продолжили на подмосковном заводе компании.
11 декабря 2017 в 13:42

15 ноября донорская акция на заводе LG в Подмосковье, проведенная Центром крови ФМБА России, продолжила шестой марафон в поддержку безвозмездного донорства крови #LGПередайПасДобра.

В акции приняли участие прославленный футболист, трехкратный чемпион России Валерией Карпин и вратарь ведущего российского клуба Гильерме Маринато. В 2017 году сотрудники компании LG приняли донорскую эстафету из Улан-Удэ. где Валерий Карпин также поддержал корпоративное донорское движение.

  • Передай пас добра: ежегодные недели донорства в LG Electronics

Проект стартовал в Минске в марте 2017 с футбольной командой «Крумкачы» и был продолжен в апреле совместно с «Эльдорадо» в Москве при поддержке Дениса Глушакова и Артема Реброва. Пас Добра был также передан в Республику Удмуртия, Ижевск, а затем Роману Широкову в Москву и Руслану Нигматуллину в Казань. В июле футбольная донорская акция была подхвачена участниками молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» и вратарем Антоном Шуниным.

Сотрудники завода LG — не только активно помогают местным сообществам Рузского района, но и придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом, в том числе — футболом. Так, с 2012 года на подмосковном предприятии есть своя футбольная лига. Поэтому участие в Дне донора Валерия Карпина и Гильерме Маринато стало знаковым событием для всех. В этот день послы добрых дел LG не только поддержали участников акции, но и в теплой атмосфере пообщались со всеми донорами, побеседовав с ними о том, как взаимосвязаны спорт и добро.

С 2009 года компания LG совместно с Минздравом России и Федеральным медико-биологическим агентством России, реализует проект «Корпоративное волонтерство», поддерживая донорское движения в России.

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