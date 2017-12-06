  • Умная кухонная доска и другие победители Lexus Design Award
  • Умная кухонная доска и другие победители Lexus Design Award
  • Умная кухонная доска и другие победители Lexus Design Award
Калейдоскоп

Умная кухонная доска и другие победители Lexus Design Award

В Москве наградили победителей конкурса Lexus Design Award 2018 Russia Тор Choice. Рассказываем о трех изобретениях, заслуживших признание бренда Lexus.
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6 декабря 2017 в 13:59

Лучшей среди российских работ стал проект Grabby, представленный двумя молодыми дизайнерами из Санкт-Петербурга — Надеждой Абдуллиной и Мариной Егоровой. Они получили главный приз — поездку на Неделю дизайна в Милан, которая пройдет в апреле 2018 года.

Проект Grabby (в переводе с английского «Хватать») — кухонная разделочная доска, предназначенная для людей с ограниченными физическими возможностями. Ее рабочая поверхность может изменять форму, удерживая продукты, так что на этой доске можно работать одной рукой.

Поверхность Grabby покрыта кевларовой тканью (ее можно менять для работы с разными продуктами). Между верхней мягкой поверхностью и жестким основанием находится наполнитель с переработанной кофейной гущей. Слой с наполнителем соединён с основанием вакуумного насоса (технология разработана по аналогу universal gripper).

Когда продукт ставится на доску, он обволакивается мягкой кофейной гущей. С помощью насоса и созданного им вакуума кофейная гуща становится жесткой и обхватывает продукт, который надо нарезать, надежно фиксируя его на доске. Проект-победитель раскрывает тему года «CO-", обозначающую идею взаимодействия дизайна и функциональности.

Второе место в конкурсе занял дизайнер из Москвы Иван Нефедкин с проектом «32 Hours» («32 часа»), который представляет собой концепт наручных часов с необычным циферблатом: вместо 24 часов он отображает 32 (длительность одного «часа» — 45 минут).

  • Умная кухонная доска и другие победители Lexus Design Award
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