Умная кухонная доска и другие победители Lexus Design Award
Лучшей среди российских работ стал проект Grabby, представленный двумя молодыми дизайнерами из Санкт-Петербурга — Надеждой Абдуллиной и Мариной Егоровой. Они получили главный приз — поездку на Неделю дизайна в Милан, которая пройдет в апреле 2018 года.
Проект Grabby (в переводе с английского «Хватать») — кухонная разделочная доска, предназначенная для людей с ограниченными физическими возможностями. Ее рабочая поверхность может изменять форму, удерживая продукты, так что на этой доске можно работать одной рукой.
Поверхность Grabby покрыта кевларовой тканью (ее можно менять для работы с разными продуктами). Между верхней мягкой поверхностью и жестким основанием находится наполнитель с переработанной кофейной гущей. Слой с наполнителем соединён с основанием вакуумного насоса (технология разработана по аналогу universal gripper).
Когда продукт ставится на доску, он обволакивается мягкой кофейной гущей. С помощью насоса и созданного им вакуума кофейная гуща становится жесткой и обхватывает продукт, который надо нарезать, надежно фиксируя его на доске. Проект-победитель раскрывает тему года «CO-", обозначающую идею взаимодействия дизайна и функциональности.
Второе место в конкурсе занял дизайнер из Москвы Иван Нефедкин с проектом «32 Hours» («32 часа»), который представляет собой концепт наручных часов с необычным циферблатом: вместо 24 часов он отображает 32 (длительность одного «часа» — 45 минут).
Читать далее
По замыслу автора, такой аксессуар позволяет заново оценить время и дарит пользователю возможность сделать больше дел. Иван Нефедкин вдохновлялся высказыванием американского психолога Филиппа Зимбардо, сказавшим, что нужно научиться рассматривать время как исключительную ценность и тщательнее выбирать тех, кому эта ценность будет подарена.
Третье место заняла Элеонора Маниханова из Уфы с проектом «Life in the cube» («Жизнь в кубе»). Пластмассовый прозрачный куб позволяет сажать деревья и другие растения в любом, нетипичном для посадки растительности месте — например, на фасаде дома. Куб легко перевозить и монтировать. На дне контейнера дизайнер расположила гидрогель, который долго хранит влагу, так что часто поливать растение не придётся.
Финалистов и победителя Lexus Design Award 2018 Russia Тор Choice выбирали члены российского жюри, в состав которого вошли авторитетные профессионалы в сфере дизайна, архитектуры и моды — партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, директор Британской высшей школы дизайна Анастасия Бутрым, промышленный дизайнер Михаил Беляев, фэшн-дизайнер Тигран Аветисян, а также участники известной арт-группы AES+F.
«Конкурс Lexus Design Award 2018 Russia Top Choice дает прекрасную возможность придумать что-то новое, что поможет, например, одной маленькой группе людей жить комфортней, как это демонстрирует проект Grabby, занявший первое место в этом году. Главное — попытка и желание создать что-то полезное», — говорит Михаил Беляев, член жюри конкурса, промышленный дизайнер.
В торжественной церемонии награждения приняли участие: Хидэнори Одзаки — президент «Тойота Мотор», Джон Томсон — управляющий директор по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию и развитию бренда «Лексус», Елена Салахетдинова — начальник департамента маркетинга и информационной поддержки бренда «Лексус».
Также на Церемонию были приглашены специальные гости — Стефан Расмуссен и Александр Гомье, дизайнеры концепт-кара Lexus UX, который впервые был представлен на автосалоне в Париже в 2016 году. Они рассказали о своей работе в студии передового дизайна Lexus в Ницце (ED2), процессе создания дизайна концепт-кара Lexus UX и высоко оценили работы победителей конкурса.
«Второй в истории российский конкурс Lexus Design Award 2018 Russia Top Choice собрал молодых и талантливых дизайнеров, архитекторов и модельеров со всех уголков России, что подтвердило востребованность нашей инициативы в регионах страны. Выбор победителя был непростым, но в итоге члены жюри остановились на проекте, который максимально отвечал основным критериям конкурса: был уникальным и соответствовал креативной теме этого года «СО-», — комментирует Елена Салахетдинова, начальник департамента маркетинга и информационной поддержки продукта Lexus.
Церемония награждения победителей состоялась 19 октября в столичном Lexus Dome. Премия Lexus вручается молодым и перспективным дизайнерам с 2013 года. В России конкурс проводится второй раз, открывая дорогу российским дизайнерам для участия в международном конкурсе. В этом году Россия заняла 4 место в мире и 1 место в Европе по количеству поданных на конкурс заявок. Больше узнать об истории премии можно на официальном сайте Lexus.