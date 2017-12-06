Продолжается прием работ на Sony World Photography Awards
Принять участие в фотоконкурсе можно бесплатно, загрузив свои лучшие работы на сайте www.worldphoto.org.
Номинация Russia National Award открыта для российских фотографов любого уровня, фотографии могут быть сделаны на любую камеру.
Кандидаты могут подать заявку на участие в любой из следующих десяти категорий Открытого (Open) конкурса Sony World Photography Awards:
• Архитектура
• Культура
• Улучшенная фотография
• Движение
• Пейзаж и природа
• Натюрморт
• Портрет
• Уличная фотография
• Путешествия
• Дикая природа
Победитель в номинации Russia National Award будет объявлен 20 марта 2018 года и получит в качестве награды:
• самое современное фотооборудование Sony;
• победивший снимок будет опубликован в ежегодном издании книги победителей Sony World Photography Awards.
Кроме того, лучшая фотография будет:
• продемонстрирована в цифровом формате наряду с работами профессиональных фотографов со всего мира в рамках выставки Sony World Photography Awards 2018, которая пройдет в Лондоне в апреле-мае 2018.
• размещена на www.worldphoto.org.
Все фотографии, поданные на конкурс, должны быть сделаны в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. Прием заявок на участие в Открытом конкурсе и конкурсе Russia National Award заканчивается 4 января 2018.
Полный список номинаций и их описания см. по адресу www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards