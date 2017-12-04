5 мифов о кофе
Миф первый. Кофе вызывает зависимость
Если вы с трудом соображаете по утрам без чашки кофе, знайте: вы не одиноки. Кофеин, который содержится в кофе, стимулирует работу мозга, повышает настроение и помогает быстрее включиться в работу.
Постепенно мозг привыкает к этому, и пропущенная чашка кофе вызывает чувство усталости и подавленности. Однако этот эффект быстро обратим — по сравнению с запрещенными наркотическими веществами.
Примерно через 9 дней после отказа от кофе мозг полностью перестроит свой обмен веществ к исходному состоянию. Неприятные ощущения пропадут. В средней чашке свежесваренного кофе содержится около 100 мг кофеина, а допустимая суточная доза составляет 400 мг. Поэтому вы можете спокойно выпить 4 чашки без вреда для здоровья. Однако эти рекомендации не касаются детей, беременных и, например, гипертоников.
Миф второй. Кофе вредит нервным клеткам
Кофеин действительно стимулирует работу мозга и увеличивает его работоспособность. На период действия порции кофе мы становимся внимательнее и собраннее, именно для этого люди заказывают выездной кофейный бар на конференции и деловые встречи. Но клетки мозга не гибнут. Напротив, согласно исследованиям, кофе помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Миф третий. Кофеин провоцирует инфаркт
Под воздействием кофеина организм вырабатывает адреналин, от чего повышается артериальное давление. Противники кофе используют этот факт для того, чтобы аргументировать увеличение риска развития инфаркта миокарда и инсульта. Это не совсем так. Кофеин действительно повышает давление, такая разница критична только для гипертоников с высокими цифрами артериального давления, а прямой связи между инфарктом и употреблением кофе выявлено не было. Для остальных людей она проходит незаметно, тем более что эффект от кофе проходит через 3—4 часа.
Миф четвертый. От кофе можно тяжело заболеть
Употребление кофе едва ли грозит чем-то страшнее изжоги и, может быть, потемнения зубов. Зато, согласно исследованиям, кофе замедляет процесс развития цирроза печени и снижает риск его возникновения.
Миф пятый. Кофе выводит кальций из организма
Это сильно преувеличено. Кофе действительно усиливает выделение кальция из организма, но организм компенсирует потерю снижением вывода кальция в последующие пару часов. Так уровень кальция в крови остается постоянным. Если переживаете, пейте капучино, латте или раф, так как один стакан молока содержит до 300 мг кальция.
Компания JM Bar способна создать настоящую кофейню на любом мероприятии. Специалисты выезжают на место, привозят профессиональное оборудование и угощают гостей классическими кофейными напитками и коктейлями на их основе.
Бариста JM Bar с удовольствием работают на выставках, конференциях, корпоративах, презентациях и свадьбах. Они варят кофе только из свежего зерна средней и темной обжарки. В ход идут кофейные зерна из Бразилии, Кении и Эфиопии, которые обжариваются на заводах в Австрии и Италии.
Подробнее об истории и принципах компании JM Bar (в сотрудничестве с Julius Meinl) можно на ее официальном сайте.