  • 5 мифов о кофе
  • 5 мифов о кофе
Калейдоскоп

5 мифов о кофе

Кофе славится своим тонизирующим действием — а также множеством связанных с ним домыслов и мифов. Разбираемся в тонкостях вместе с экспертами компании JM Bar.
4 декабря 2017 в 17:19

Миф первый. Кофе вызывает зависимость

Если вы с трудом соображаете по утрам без чашки кофе, знайте: вы не одиноки. Кофеин, который содержится в кофе, стимулирует работу мозга, повышает настроение и помогает быстрее включиться в работу.

Постепенно мозг привыкает к этому, и пропущенная чашка кофе вызывает чувство усталости и подавленности. Однако этот эффект быстро обратим — по сравнению с запрещенными наркотическими веществами.

Примерно через 9 дней после отказа от кофе мозг полностью перестроит свой обмен веществ к исходному состоянию. Неприятные ощущения пропадут. В средней чашке свежесваренного кофе содержится около 100 мг кофеина, а допустимая суточная доза составляет 400 мг. Поэтому вы можете спокойно выпить 4 чашки без вреда для здоровья. Однако эти рекомендации не касаются детей, беременных и, например, гипертоников.

Миф второй. Кофе вредит нервным клеткам

Кофеин действительно стимулирует работу мозга и увеличивает его работоспособность. На период действия порции кофе мы становимся внимательнее и собраннее, именно для этого люди заказывают выездной кофейный бар на конференции и деловые встречи. Но клетки мозга не гибнут. Напротив, согласно исследованиям, кофе помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Миф третий. Кофеин провоцирует инфаркт

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