Blancpain: искусство жизни
Являясь одним из самым титулованных шефов столицы России, Владимир Мухин продемонстрировал свое искусство на эксклюзивном мероприятии старейшего часового бренда. Гости получили возможность продегустировать в меню из 11 блюд целый мир гастрономических находок от шефа, на создание которых метра вдохновила русская кухня. Блюда в изысканных сочетаниях сала и икры, хурмы, козьего сыра и утки, икры морского ежа и облепихи были искусно приготовлены на глазах почитателей кулинарного таланта мастера.
Дух творчества, неотделимый от процесса создания часов и процесса создания блюд высокой кухни, естественным образом связал часовой дом с Искусством Жизни. И неудивительно, ведь Blancpain остается верным традиции новаторства, о чем свидетельствует бесчисленное множество часовых усложнений, разработанных на протяжении многих лет. Изобретательский дух и сегодня продолжает руководить часовщиками мануфактуры. В рамках вечера гости получили возможность познакомиться с последними новинками бренда. Мужскую половину заинтересовал практичный деловой календарь с большой датой, воплотивший в себе уникальное сочетание годового календаря со счетчиком недель года и восьмидневным запасом хода, а прекрасным дамам часовщик дома и бренд менеджер марки Ирина Королева представили интригующую новинку — полный календарь, украшенный сапфировой фазой луны с забавной мушкой на лике.
Сегодня партнерство между часовым искусством и искусством жизни стало модным, однако, Мануфактура Blancpain является частью этого мира уже более 30 лет. Одной из значимых вех этого партнерства стало вручение Blancpain Фреди Джирарде часов со специальной гравировкой, посвященной победе шефа в номинации «Лучший Шеф в Мире» в 1986 году. Три года спустя часовой бренд подтвердил свою приверженность этой теме, когда швейцарский шеф и его коллеги Поль Бокюз и Жоэль Робушон были названы авторитетным ресторанным гидом «Gault&Millau» «Шефами века». Специально загравированные часы символизируют общие знаменатели двух миров: стремление к совершенству, страстный энтузиазм, профессионализм, точность, уверенность действий и скрупулезное мастерство. С тех пор Blancpain поддерживает особые отношения с величайшими именами высокой кухни, собрав вокруг себя друзей бренда — обладателей в общей сложности более 100 звезд мишлен во главе с Жоэлем Робушоном.