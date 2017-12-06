  • Кейтеринг как искусство
    Фото: Валерия Хорохорина
  • Кейтеринг как искусство
    Фото: Валерия Хорохорина
  • Кейтеринг как искусство
    Фото: Валерия Хорохорина
Калейдоскоп

Кейтеринг как искусство

Безупречные фуршеты от команды «Повод есть»
Промо
6 декабря 2017 в 11:33

Еще недавно кейтеринг был прерогативой крупных событий: корпоративных праздников, конференций и пышных свадеб. Однако в большом городе образ жизни стремительно меняется, и все больше людей хотят как можно чаще окружать себя атмосферой праздника. С этой идеей был создан кейтеринг «Повод есть», который создает ощущение волшебства не только для масштабных проектов, но и для небольших мероприятий: семейных торжеств и кулинарных праздников на 10 человек. Атмосферный кейтеринг

Главное правило команды «Повод есть» — это индивидуальный подход и понимание желаний заказчика. Чтобы создать уникальную концепцию мероприятия, команда из шеф-повара и декоратора разрабатывает индивидуальное меню, продумывает сервировку, цветовую гамму и декор фуршета. Индивидуальные праздники любого формата

«Повод есть» — это ресторан и высококлассное обслуживание, которые будут менять масштабы, локации и концепции исходя из ваших задач. Не нужно искать различные сервисы, чтобы провести корпоративный завтрак, детский День рождения или девичник. Все это можно заказать в одном месте — у команды «Повод есть». Для бизнеса. «Повод есть» создаст изысканный фуршет, который произведет впечатление на ваших бизнес-партнеров. Профитроли со свежими ягодами на кофе-брейке, лосось с пюре из сельдерея на бизнес-ланче и авторский фуршет на корпоративном празднике — вот что останется в памяти и выделит вас как работодателя и партнера. Повод есть2.jpg Читать далее

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