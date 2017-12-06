Кейтеринг как искусство
Еще недавно кейтеринг был прерогативой крупных событий: корпоративных праздников, конференций и пышных свадеб. Однако в большом городе образ жизни стремительно меняется, и все больше людей хотят как можно чаще окружать себя атмосферой праздника. С этой идеей был создан кейтеринг «Повод есть», который создает ощущение волшебства не только для масштабных проектов, но и для небольших мероприятий: семейных торжеств и кулинарных праздников на 10 человек. Атмосферный кейтеринг
Главное правило команды «Повод есть» — это индивидуальный подход и понимание желаний заказчика. Чтобы создать уникальную концепцию мероприятия, команда из шеф-повара и декоратора разрабатывает индивидуальное меню, продумывает сервировку, цветовую гамму и декор фуршета. Индивидуальные праздники любого формата
«Повод есть» — это ресторан и высококлассное обслуживание, которые будут менять масштабы, локации и концепции исходя из ваших задач. Не нужно искать различные сервисы, чтобы провести корпоративный завтрак, детский День рождения или девичник. Все это можно заказать в одном месте — у команды «Повод есть». Для бизнеса. «Повод есть» создаст изысканный фуршет, который произведет впечатление на ваших бизнес-партнеров. Профитроли со свежими ягодами на кофе-брейке, лосось с пюре из сельдерея на бизнес-ланче и авторский фуршет на корпоративном празднике — вот что останется в памяти и выделит вас как работодателя и партнера. Читать далее
Для семьи. Моменты, проведенные с близкими людьми, — самые ценные. И у каждого события -свой неповторимый вкус: у свадебного торжества это ванильная сладость праздничного торта, у семейного рождественского праздника — вкус корицы и запеченной говядины в красном вине, у детского Дня рождения — вкус сендвичей и домашнего лимонада. Именно поэтому команда «Повод есть» разрабатывает индивидуальную концепцию для каждого мероприятия, чтобы наполнить ваш праздник яркими эмоциями. Для настроения. Хотите чего-то необычного, но не знаете, чем удивить гостей? Кейтеринг «Повод есть» — традиционный спонсор яркий впечатлений. Винная дегустация, кальян-бар, мастер-класс от шеф-повара — все это не просто разнообразит ваш вечер, но позволит открыть для себя новые оттенки кулинарных впечатлений. Новое звучание любимых блюд
В меню «Повод есть» представлены кулинарные шедевры русской и европейской культур. Салаты, горячее, напитки и десерты переосмыслены шеф-поваром и поданы в неоклассическом варианте. Для клиентов «Повод есть» доступны также детское меню и кэнди-бар. Компания знает, чем порадовать сладкоежек! Эклеры, капкейки, мини-тарталетки с курдом из чёрной смородины — эти и другие изящно украшенные лакомства не смогут оставить равнодушными даже гурманов. Секретный ингредиент яркого праздника
Праздник — это уникальный момент в настоящем, который никогда не повторится. Задача кейтеринга — сделать так, чтобы вы насладились этим моментом в полную силу. Миссия компании «Повод есть» — сделать любой праздник «вкусным» не только за счет ярких кулинарных сочетаний, но также благодаря атмосфере и людям, которые его создают. Команда справляется с этим выше всяких похвал — проверено «National Geographic Россия». Посмотреть меню можно здесь.