  • «Подсвеченная жизнь»: целый месяц в Москве
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Калейдоскоп

«Подсвеченная жизнь»: целый месяц в Москве

29 ноября в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» откроется научно-популярная фотовыставка «Подсвеченная жизнь — морские беспозвоночные российских северных морей». Увидеть морских обитателей, погрузиться на дно океана и узнать все тайны подводного мира смогут жители Москвы и гости города.
ТАСС
27 ноября 2017 в 19:36

На фотовыставке будут представлены работы известного морского биолога, подводного фотографа и руководителя масштабной экспедиции «Акватилис» Александра Семенова. Александр сотрудничает с такими изданиями, как National Geographic, BBC, Discovery.

Цель фотовыставки — познакомить людей с малоизвестными подводными обитателями и показать каждому, что изучение морской биологии — это не только научные исследования и наблюдения, это интересный, увлекательный и творческий процесс, который необходим для развития любой научной области.

«В настоящее время ученым известно порядка 8−10% существ, обитающих в Мировом океане (около 230 тысяч видов живых организмов), и всего для нескольких тысяч из них существуют полноценные жизнеописания. Соответственно, мы попросту не видели еще 2−3 миллиона самых разных обитателей океана — все они ждут своих исследователей», — уверен Александр.

Где: «МИСиС», Москва, Ленинский проспект, д. 4.
Когда: 29 ноября — 30 декабря 2017 года

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