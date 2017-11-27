«Подсвеченная жизнь»: целый месяц в Москве
На фотовыставке будут представлены работы известного морского биолога, подводного фотографа и руководителя масштабной экспедиции «Акватилис» Александра Семенова. Александр сотрудничает с такими изданиями, как National Geographic, BBC, Discovery.
Цель фотовыставки — познакомить людей с малоизвестными подводными обитателями и показать каждому, что изучение морской биологии — это не только научные исследования и наблюдения, это интересный, увлекательный и творческий процесс, который необходим для развития любой научной области.
«В настоящее время ученым известно порядка 8−10% существ, обитающих в Мировом океане (около 230 тысяч видов живых организмов), и всего для нескольких тысяч из них существуют полноценные жизнеописания. Соответственно, мы попросту не видели еще 2−3 миллиона самых разных обитателей океана — все они ждут своих исследователей», — уверен Александр.
Где: «МИСиС», Москва, Ленинский проспект, д. 4.
Когда: 29 ноября — 30 декабря 2017 года