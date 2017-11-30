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Калейдоскоп

Фотоконкурс МГУ: прием работ — до 10 декабря!

Продолжается прием фотографий на совместный конкурс, организованный фотоклубом и факультетом журналистики МГУ.
МГУ
30 ноября 2017 в 12:13

К участью в фотоконкурсе приглашаются студенты и преподаватели Московского государственного университета. В этом году жюри определит победителей в пяти номинациях:

«Архитектура. Город»;

«Портрет. Стиль»;

«Природа. Путешествия»;

«События. Жизнь»;

«Университет».

Снимки будут оценивать профессионалы: семикратный призёр конкурса World Press Photo Владимир Вяткин, амбассадор Nikon Олег Зотов, завкафедрой фотожурналистики и технологий СМИ Олег Бакулин, руководитель фото-службы факультета журналистики Дмитрий Линников, арт-директор компании «Fotolab» и член Союза Фотохудожников России Антон Горбачев.

Работы можно загружать на страницу конкурса вплоть по 10 декабря 2017 года.

При подаче заявки необходимо указать факультет/подразделение и курс, а также адрес электронной почты; личные данные будут автоматически записаны в регистрационную форму из вашего профиля.

Узнать имена победителей можно будет на официальной странице конкурса или информационных стендах МГУ. Там же будет объявлено место и время проведения итоговой фотовыставки.

ЗАГРУЗИТЬ ФОТОСНИМКИ НА КОНКУРС

Требования к работам

1) На отборочный этап принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPG, PNG, в т. ч. отсканированные диапозитивы и негативы с высоким уровнем качества. Длинная сторона фотографии должна быть не менее 1000 пикселей, высота — не менее 600 пикселей. Имена и размер исходных файлов значения не имеют.

2) Работы не должны иметь каких-либо авторских подписей, водяных знаков, добавленных рамок и т. д.

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