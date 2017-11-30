Фотоконкурс МГУ: прием работ — до 10 декабря!
К участью в фотоконкурсе приглашаются студенты и преподаватели Московского государственного университета. В этом году жюри определит победителей в пяти номинациях:
«Архитектура. Город»;
«Портрет. Стиль»;
«Природа. Путешествия»;
«События. Жизнь»;
«Университет».
Снимки будут оценивать профессионалы: семикратный призёр конкурса World Press Photo Владимир Вяткин, амбассадор Nikon Олег Зотов, завкафедрой фотожурналистики и технологий СМИ Олег Бакулин, руководитель фото-службы факультета журналистики Дмитрий Линников, арт-директор компании «Fotolab» и член Союза Фотохудожников России Антон Горбачев.
Работы можно загружать на страницу конкурса вплоть по 10 декабря 2017 года.
При подаче заявки необходимо указать факультет/подразделение и курс, а также адрес электронной почты; личные данные будут автоматически записаны в регистрационную форму из вашего профиля.
Узнать имена победителей можно будет на официальной странице конкурса или информационных стендах МГУ. Там же будет объявлено место и время проведения итоговой фотовыставки.
ЗАГРУЗИТЬ ФОТОСНИМКИ НА КОНКУРС
Требования к работам
1) На отборочный этап принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPG, PNG,
2) Работы не должны иметь каких-либо авторских подписей, водяных знаков, добавленных рамок
3) Каждый участник может представить не более 15 (не более 3 изображений в одной номинации) изображений.
В прошлом году на суд жюри поступило более двух тысяч работ. По словам судей, выбрать лучшие из них было непросто: многие работы демонстрировали недюжинный профессионализм участников.
Описание номинаций конкурса
Архитектура. Город.
Проведите зрителей по паркам шумных мегаполисов или закоулкам ваших родных и любимых городов. Вычурная лепнина, блеск шпилей, теплые оттенки кирпичных стен и холодная гладь стекла — покажите богатство текстур и удивите жюри необычными ракурсами, ломающее пространство. Ловите отражение солнца в стеклянных высотках, ловите духов прошлого в колоннах и балконах. Покажите лицо города: оживленно беседующих людей в кафе или, например, смеющихся детей, которые бегают по проспектам и бульварам.
Портрет. Стиль.
Представьте ваши фотографии на обложках лучших модных журналов мира. Этими кадрами вдохновляются, их хочется печатать, показывать, обсуждать. Присылайте портреты, на которых изображены люди самых разных национальностей и с разным культурным бэкграундом.
Природа. Путешествия. Отправимся в кругосветное путешествие? Залитые солнцем луга Тироля, лазурное чистое море Сицилии, суровая тундра Чукотки, туманные леса Канады, дремучие джунгли Африки… А как насчет пробирающего до костей холода Сибири и раскаленных песков Сахары? Покажите красоты нашей планеты в номинации, которая посвящена уходящему Году экологии в России.
События. Жизнь.
В мире ежесекундно что-то происходят какие-то события: кому-то подарили долгожданную собаку, кто-то опаздывает на самолет, а танцует на концерте любимой группы. Пусть ваш снимок расскажет историю страны, семьи или одного человека.
Университет
МГУ напоминает целый город — со своими закоулками, транспортными развязками, кафе и парком. Спуститесь в столовую главного здания: там наверняка кто-то учится, не отрываясь от тарелки. А кто-то наверняка пропадает в трехзальном корпусе чаще, чем бывает на парах. Попробуйте зайти в аудиторию с камерой — и украдкой заснять спящего на парте студента. Не забудьте и про книжную лавку «Книга Максима», к двери которой стоит очередь студентов. Tаких знаковых мест по всему университету найти можно немало. Главное условие — не выходить за территорию Альма Матер.
Фотоклуб — это образовательный проект с пятилетней историей, открытый для студентов и сотрудников МГУ. В рамках клуба уже состоялись курсы по фотографии, мастер-классы ведущих фотографов страны и ряд конкурсов.
Подробные правила конкурса опубликованы на странице странице фотоклуба. За подробной информацией обращайтесь в группу Фотоклуба МГУ Вконтакте.