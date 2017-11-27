С горного склона — в SPA-салон: новая коллекция Vilebrequin
Визитная карточка Vilebrequin — плавки и купальники. Впрочем, модельеры бренда позаботились и о тех, кто предпочитает заснеженные горы океану.
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27 ноября 2017 в 19:25
Купальные принадлежности — важный элемент гардероба любого путешественника. Они пригодятся и тем, кто летит на Мальдивы, и тем, кто отправляется в сердце Альп.
С зимней коллекцией Vilebrequin (а в нее вошли, например, плавки, кофты, брюки и пуховые жилетки) можно легко разнообразить свой отдых на горнолыжном курорте — например, перемежать катание по склонам с негой в горячем бассейне.
И зимой, и летом Vilebrequin по-прежнему передает дух каникул: жить настоящим моментом и просто мечтать в любое время года.
Бренд Vilebrequin зародившийся на средиземноморском курорте Сен-Тропе в 1971 году, выпускает пляжную и повседневную одежду, обувь и всевозжные аксессуары. Кстати: технологии, применяемые в процессе производства, экологически безопасны.
Адрес флагманского бутика Vilebrequin:
ТД «ГУМ», Красная площадь д. 3, 3-я линия, 2 этаж.