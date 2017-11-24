Исследуя остров Матуа: документальный фильм «Звезды»
Над холодными волнами Тихого океана возвышается вулкан. Его покрытые снегом склоны прячутся в тумане. Примерно таким — безлюдным и неприветливым — увидели прибывшие сюда ученые, саперы и водолазы.
За свою историю Матуа сменил нескольких хозяев: кода-то он безраздельно принадлежал диким животным и птицам, потом — охотникам-айнам, затем — Российской империи, a затем — Японской (которая к 1945 году превратила его в неприступную цитадель).
После капитуляции Японии остров со всеми военными укреплениями перешел к СССР. Прошло еще треть века — и в мае 2016 года на опустевший остров вновь высадился десант, но на сей раз — не военных, а ученых. Их главными задачами были: разведка ресурсов острова и исследование построенных в прошлом веке укреплениий. Научные и строительные работы продолжились и сезоне-2017.
Минувшим летом репортеры «Звезды» сняли кино об экспедиции «Русского географического общества» и экспедиционного центра Министерства обороны на необитаемый остров Курильской гряды. 2017 год стал знаковым в истории острова: на восстановленной взлетно-посадочную полосе впервые за полтора десятилетия приземлился самолет.
Премьера документального фильма «Остров Матуа» — 26 ноября в 12:00 на телеканале «Звезда».
Участники экспедиции изучили 86 военных укреплений, исследовали подземные тоннели и склады, узнали, что скрывается внутри вулканической сопки. Водолазы РГО и Тихоокеанского флота погрузились к затопленной в 1944 году американской подводной лодке «Херринг». Ученые также наблюдали за представителями наземной и морской фауны острова.