  • «Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
    Фото: Иван Дементиевский
  • «Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
    Фото: Иван Дементиевский
Калейдоскоп

«Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon

Фотограф Иван Дементиевский рассказывает о Синских столбах, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО и личной terra incognita.
Партнерский материал
22 декабря 2017 в 10:00
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Всё началось много лет назад, когда я увидел в каком-то журнале, уже и не вспомню, Ленские столбы из казавшейся мне тогда terra incognita — далёкой Якутии. Тогда я и представить себе не мог, что должно было случиться, чтобы я смог побывать в этом красивом и совершенно недоступном для меня месте. Я работал в офисе и ни о какой фотографической и журналисткой деятельности даже не мечтал, но увиденный снимок засел в памяти.

  • «Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
    Фото: Иван Дементиевский

И вот спустя много лет я стоял на вершине Ленских столбов и делал фотографии для журнала. В том путешествии у меня появилась возможность полетать на вертолёте — недолго, всего полчаса.Тогда квадрокоптеров ещё не существовало, и кадры с высоты птичьего полёта считались чем-то удивительным и крайне редким. Поднявшись над Леной, пилот уверенно повел вертолет в глубь тайги. Через некоторое время на смену болотам и озёрам, в которых голубым жемчугом отражалось небо, показалась нитка реки, пилот снизился метров до 500, и мы полетели вдоль русла. В тот момент я ещё не знал, как она называется. Это была река Синяя с невероятно красивыми столбами, которые возвышались то с правого берега, то с левого. Мы пролетели над песчаной косой, на которой стоял лагерь байдарочников, и маленькие фигурки людей на фоне огромных скал только подчеркнули всю эпичность созданного природой ландшафта.

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