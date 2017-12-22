«Если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится»: Синские столбы в объективе Nikon
Всё началось много лет назад, когда я увидел в каком-то журнале, уже и не вспомню, Ленские столбы из казавшейся мне тогда terra incognita — далёкой Якутии. Тогда я и представить себе не мог, что должно было случиться, чтобы я смог побывать в этом красивом и совершенно недоступном для меня месте. Я работал в офисе и ни о какой фотографической и журналисткой деятельности даже не мечтал, но увиденный снимок засел в памяти.
И вот спустя много лет я стоял на вершине Ленских столбов и делал фотографии для журнала. В том путешествии у меня появилась возможность полетать на вертолёте — недолго, всего полчаса.Тогда квадрокоптеров ещё не существовало, и кадры с высоты птичьего полёта считались чем-то удивительным и крайне редким. Поднявшись над Леной, пилот уверенно повел вертолет в глубь тайги. Через некоторое время на смену болотам и озёрам, в которых голубым жемчугом отражалось небо, показалась нитка реки, пилот снизился метров до 500, и мы полетели вдоль русла. В тот момент я ещё не знал, как она называется. Это была река Синяя с невероятно красивыми столбами, которые возвышались то с правого берега, то с левого. Мы пролетели над песчаной косой, на которой стоял лагерь байдарочников, и маленькие фигурки людей на фоне огромных скал только подчеркнули всю эпичность созданного природой ландшафта.
Я был потрясён открывшейся красотой и, как только мы приземлились, стал допытываться у якутов про эти места. Мало кто мог сказать что-то вразумительное: это до заветных Ленских столбов ходят пароходы, а стоит сделать шаг в сторону, и всё — нет дорог, нет сообщения, нет связи. Для местных жителей это огромная проблема. В труднодоступные районы продукты и медикаменты доставляют или по воздуху или же по зимникам. Мне довелось поработать фотографом в одной экспедиции, которая пробиралась по якутским зимникам: замёрзшие во льдах грузовики и ночёвки в заведённой машине в минус пятьдесят — это запомнилось на всю жизнь. С другой стороны, отсутствие инфраструктуры спасает дикую природу от массового наплыва туристов. К сожалению, мы пока не научились бережно и внимательно относиться к природе, и там, где появляется человек, появляются мусор и грязь.
С тех пор, как я увидел Синские столбы, прошло несколько лет. Я бывал в Якутии по разным делам и всё ближе подходил к тому, чтобы отправиться на реку Синюю. Мне снова повезло: один чиновник из Хангаласского улуса заказал съёмку, и среди прочего в списке значился объект — Синские столбы. Наконец-то у меня появился шанс побывать на реке, и уже с земли познакомиться с ней и её столбами.
Поскольку задача стояла не просто сделать красивые пейзажи, а показать край в разные времена года, я приезжал в Якутию и летом, и осенью, и зимой. Конечно, зимние съёмки проходили сложнее: в конце ноября уже стоят морозы ниже 40, да и в марте часто бывает такая температура. Аккумуляторы камеры переставали работать через 20−30 минут. Я набивал ими все карманы и менял замёрзшие на те, что успевал отогреть на себе. Конечно, было неизвестно, как себя поведёт фототехника при таких морозах. Если с обычными условиями Nikon меня не подводил, то тут я переживал — мало ли что случится. Сложность была ещё и в том, что мы находились в тайге и на многие километры не было ни жилья, ни дорог. Выйти из гостиницы, быстро сделать несколько кадров и снова вернуться в тепло — такой возможности у меня не было. Но ни камера, ни объектив AF-S NIKKOR 24−70mm f/2.8G ED не подвели. Объективы NIKKOR f/2.8 передают качественное изображение в диапазоне широкого фокусного расстояния 14−200 мм.
Тогда я подгадал свой визит на Синские столбы в полнолуние. Ночные съёмки хоть и были весьма суровыми из-за низких температур, зато и кадры получились необыкновенные. Удалось показать природу с совершенно новой стороны: огромные скалы, про которые ходят легенды среди местного населения, замерли в немом ожидании, а на небосводе зажглись миллионы звёзд.
В этом году я уже в четвёртый раз побывал на реке. Синские столбы, их красота и величие просто так не отпускают. Мне как фотографу интересно наблюдать за ними в разные времена года, потому что хочется более внимательно и вдумчиво снять ландшафт, дождаться интересного света и состояния природы, а на это нужно время. Вот и получается, что я снова и снова возвращаюсь на Синские столбы.
Что же дальше? Не так давно я услышал про совершенно дикие места — гранитные города Улахан-Сис. Добираться туда гораздо сложнее, чем до реки Синяя. Если сплав по Синей можно назвать путешествием, то до скал Улахан-Сис нужно собираться в полноценную экспедицию, что не так просто. С другой стороны, на земле осталось не так много диких мест, где чувствуешь себя первооткрывателем, и я думаю, если якутский дух будет благосклонен, у меня всё получится.