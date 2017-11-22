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Как выглядит искусственный интеллект: выставка в ЦДХ

«Окей, Гугл! Привет, Сири! Алиса, давай поболтаем?» Голосовые помощники готовы помочь нам в любое время дня и ночи — но как они выглядят? Ответы ищите на выставке в Центральном доме художника.
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22 ноября 2017 в 15:28
  • Как выглядит искусственный интеллект: выставка в ЦДХ

Они обещают уничтожить человечество и получают гражданство, беседуют с нами в социальных сетях, видят сны, пишут страшные рассказы и даже создают новые языки.

Если бы нейросети имели лицо, каким бы оно было: добрым, злым, сердитым или равнодушным? Едва ли есть однозначный ответ на этот вопрос.

С 15 по 26 ноября в ЦДХ можно посмотреть на то, какими нейросети видит художник. Проект «Она» объединяет высокие технологии и современное искусство (а название выставки подчеркивает, что образ на экспонатах — обобщенный).

Экспозиция состоит из 19 работ Николая Бирюкова, созданных при помощи iPhone. Николай Бирюков — профессиональный фэшн фотограф, который снимал Дафну Гиннесс, Ренату Литвинову, Сашу Лусс и лукбуки для Vika Gazinskaya, Ruban и Louis Vuitton. Сотрудничает с такими изданиями, как Elle, Tatler, Harper’s Bazaar, L’Officiel и многими другими.

Что? «Она. Образы искусственного интеллекта».
Где? Москва, Крымский вал, 10. Центральный дом художника.
Когда? С 15 по 26 ноября.
Вход свободный.

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