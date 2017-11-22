Как выглядит искусственный интеллект: выставка в ЦДХ
Они обещают уничтожить человечество и получают гражданство, беседуют с нами в социальных сетях, видят сны, пишут страшные рассказы и даже создают новые языки.
Если бы нейросети имели лицо, каким бы оно было: добрым, злым, сердитым или равнодушным? Едва ли есть однозначный ответ на этот вопрос.
С 15 по 26 ноября в ЦДХ можно посмотреть на то, какими нейросети видит художник. Проект «Она» объединяет высокие технологии и современное искусство (а название выставки подчеркивает, что образ на экспонатах — обобщенный).
Экспозиция состоит из 19 работ Николая Бирюкова, созданных при помощи iPhone. Николай Бирюков — профессиональный фэшн фотограф, который снимал Дафну Гиннесс, Ренату Литвинову, Сашу Лусс и лукбуки для Vika Gazinskaya, Ruban и Louis Vuitton. Сотрудничает с такими изданиями, как Elle, Tatler, Harper’s Bazaar, L’Officiel и многими другими.
Что? «Она. Образы искусственного интеллекта».
Где? Москва, Крымский вал, 10. Центральный дом художника.
Когда? С 15 по 26 ноября.
Вход свободный.