Калейдоскоп

7 сортов крупнолистового чая — в новой коллекции Newby Teas

Ценителей чая обрадует новинка от Newby: семь классических сортов чая в элегантных жестяных баночках.
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27 ноября 2017 в 19:34
  • 7 сортов крупнолистового чая — в новой коллекции Newby Teas

Орнамент каждой баночки повторяет уникальные узоры пашмин — тонких и редких тканей, которые были сотканы вручную около двух столетий назад. Бесценное собрание передавалось из поколения в поколение, как семейная реликвия, на протяжении многих лет — и сегодня принадлежит семье Нирмала К. Сетхия, владельца и основателя чайной компании Newby Teas.

  • 7 сортов крупнолистового чая — в новой коллекции Newby Teas

Коллекция пашмин рассказывает историю талантливых мастеров и отражает приверженность Newby к сохранению и возрождению истории, культуры и традиций чаепития.

В обновленную линейку чая Newby «Классика» вошли 5 сортов черного и 2 сорта зеленого чая. Чайные листья, используемые для производства купажей Newby, выращиваются на лучших чайных плантациях мира и бережно упаковываются в многослойную алюминиевую фольгу для максимального сохранения свежести и аромата чайного листа на собственной фабрике Newby в Индии.

Коллекция «Классика» в жестяных баночках дает возможность ценителям и любителям чая наслаждаться лучшими сортами древнейшего напитка.

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