7 сортов крупнолистового чая — в новой коллекции Newby Teas
Орнамент каждой баночки повторяет уникальные узоры пашмин — тонких и редких тканей, которые были сотканы вручную около двух столетий назад. Бесценное собрание передавалось из поколения в поколение, как семейная реликвия, на протяжении многих лет — и сегодня принадлежит семье Нирмала К. Сетхия, владельца и основателя чайной компании Newby Teas.
Коллекция пашмин рассказывает историю талантливых мастеров и отражает приверженность Newby к сохранению и возрождению истории, культуры и традиций чаепития.
В обновленную линейку чая Newby «Классика» вошли 5 сортов черного и 2 сорта зеленого чая. Чайные листья, используемые для производства купажей Newby, выращиваются на лучших чайных плантациях мира и бережно упаковываются в многослойную алюминиевую фольгу для максимального сохранения свежести и аромата чайного листа на собственной фабрике Newby в Индии.
Коллекция «Классика» в жестяных баночках дает возможность ценителям и любителям чая наслаждаться лучшими сортами древнейшего напитка.