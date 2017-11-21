«Восход»: чем угощают в столичном парке «Зарядье»
Интерьер ресторана отсылает к романтическим 60-м — эпохе, когда страна грезила космическими полетами и скорым торжеством коммунизма. На фоне донельзя современного парка «Зарядье» ресторан подкупает трогательным советским футуризмом и хорошо знакомыми деталями из советского прошлого вроде иллюстраций из журнала «Техника молодежи» (на котором, кстати, выросло целых пять поколений). «Восход» будто прикидывается, что он — гость из СССР (разве что парящие над столиками цветочные вазы намекают на 2017 год).
Меню «Восхода» объединяет кулинарные традиции союзных республик: например, литовский цеппелин из картофеля и рубленой говядины соседствует с зеленым бухарским пловом с телячьей печенкой.
Плову отведен собственный раздел в меню: здесь готовят целых шесть версий всем знакомого блюда. Армянский плов-ачар с белыми грибами и куриными потрохами попробовать можно только в «Восходе», а чудесный ферганский плов с запеченным чесноком будет сделан не хуже, чем в Ташкенте.
Классические советские рецепты словно отсылают к книге «О вкусной и здоровой пище» образца 52-ого года — но в то же время они удачно адаптированы к реальностям нового века. Например салат «Ташкент» из телятины, редьки и жареного лука подается без майонеза — вполне в духе модных диетических ресторанов.
Впрочем, в меню значатся и кутабы, ради которых можно отказаться от любой диеты. В том же разделе указаны исконно русский расстегай, казахский кыстыбай с картошкой и, конечно, хачапури по-мегрельски. Выпечка в «Восходе» превосходна: грузинский пирог с тархуном и сыром исчезает с тарелок в мгновение ока.
Поход в «Восход» — настоящая кулинарная экспедиция в полулегендарное прошлое, где не тратят время на гастрономические распри, зато ценят обильное застолье.
Кухня: русская, украинская, узбекская, грузинская и литовская.
Ресторан «Восход» расположился в столичном парке «Зарядье» по адресу Варварка, 6.
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