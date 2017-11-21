  • На ВДНХ будут выставлены фотографии Вадима Гиппенрейтера
    Извержение вулкана Толбачик, 1975. Фото: Вадим Гиппенрейтер
  • На ВДНХ будут выставлены фотографии Вадима Гиппенрейтера
    Из серии «Сценки из жизни Узбекистана», середина 1980-х. Фото: Вадим Гиппенрейтер
  • На ВДНХ будут выставлены фотографии Вадима Гиппенрейтера
    Фото: Вадим Гиппенрейтер
  • На ВДНХ будут выставлены фотографии Вадима Гиппенрейтера
    Памир, Алайская долина, район пика Ленина. Фото: Вадим Гиппенрейтер
Калейдоскоп

На ВДНХ будут выставлены фотографии Вадима Гиппенрейтера

С 24 ноября по 25 февраля 2017 на ВДНХ, в павильоне №59 «Зерно», будут выставлены снимки признанного мастера пейзажной фотографии — Вадима Гиппенрейтера.
Промо
21 ноября 2017 в 18:12

Жизнь Вадима Гиппенрейтера, родившегося 22 апреля 1917 года, продлилась почти век. Снимки большинства его коллег изображают ключевые исторические события ХХ века: послевоенное восстановление страны, покорение космоса, «оттепели» и «заморозки», зарождение контркультуры, перестройку.

На работах Гиппенрейтера того же периода мы наблюдаем совсем другое: здесь бурлят не политические страсти, а гейзеры Камчатки, извергаются лавой и пеплом вулканы, тихо замирают пейзажи средней полосы России, дремлют пески Средней Азии, камни Урала. На его фотографиях нет места и «городу» — главному лицу эпохи — ни как месту действия, ни как индустриальному пейзажу.

Больше 70 лет Вадим Гиппенрейтер пополнял свое портфолио, фотографируя то, что могли увидеть далеко не все его современники.

На выставке, посвященной 100-летию со дня рождения Вадима Гиппенрейтера, будут представлены работы разных лет: и широко известные, и экспонируемые впервые.

По снимкам, представленным в павильоне №59 «Зерно» можно будет легко проследить географию поездок Гиппенрейтера — Урал, Кавказ, Саяны, Север, Дальний Восток, Камчатка. Кстати, не меньше внимания он уделял «простому» ландшафту средней полосы России.

Фотовыставка «Вадим Гиппенрейтер. От тишины до взрыва»

Где: Москва, ВДНХ, павильон №59 «Зерно».

Когда: С 24 ноября 2017 по 25 февраля 2018 года. Ежедневно (кроме понедельникаЬ с 11:00 до 22:00 (кассы работают до 21:30).

Сколько: полный билет — 300 рублей, льготный билет для школьников, студентов, пенсионеров — 100 рублей, детям до 6 лет, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ветеранам ВОВ, многодетным семьям — бесплатно.

  • На ВДНХ будут выставлены фотографии Вадима Гиппенрейтера
    Ушба, Северный Кавказ, 1968. Фото: Вадим Гиппенрейтер

Биография мастера

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