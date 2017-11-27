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Original Hotels: Где остановиться в Екатеринбурге?

«Оригинальные отели» расположены в самом центре Уральской столицы. Три гостиницы отличаются классом и интерьерами, но одинаковы в одном: нужды гостя здесь ставятся превыше всего.
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27 ноября 2017 в 18:08
  • Original Hotels: Где остановиться в Екатеринбурге?

Сеть «Оригинальные отели» — это более 100 номеров, конференц- и бизнес площадки, а также гастрономические открытия от ресторана «Крюшон» и кафе-пекарня «Меланж». Гостям, выбравшим отели сети Original Hotels, гарантирован оптимальный комфорт по максимально доступным ценам.

В числе достоинств сети:

— Оригинальная стилистика и авторский дизайн;

— Удобное расположение в самом центре Екатеринбурга;

— индивидуальный подход по сетевой программе лояльности;

— широкий спектр дополнительных бесплатных услуг (Wi-Fi, парковка, зона отдыха, чай/кофе, бутилированная вода в номере, каталог фильмов, фитнес-центр и много других);

— гибкая система бронирования и оплаты;

— высокие оценки на туристических сайтах;

— современное техническое оснащение;

— внимательный заботливый персонал.

Бутик-отель «Чеховъ» — трехзвездочный отель, расположенный в особняке XIX века. Уютная атмосфера, теплый прием и индивидуальный подход к каждому гостю помогут отвлечься от повседневных хлопот.

Интерьеры отеля — канделябры и люстры, золотые украшения, вензеля и картины — передают дух XIX века. Кстати, прямо в отеле открыт музей, посвященный А.П. Чехову. Экспонаты рассказывают о жизни писателя, а также о трех днях 1890 года, которые он провел в Екатеринбурге по пути на Сахалин.

Гостиницу «Чеховъ» отличает особая камерная атмосфера, которая вернет путешественникам ощущение домашнего уюта. Библиотека, свежая пресса, каталог фильмов и музыки послужат приятным дополнением к отдыху.

Четырехзвездочный отель «Реноме»  — это роскошные и изящные номера, холлы и коридоры, обставленные во французском стиле. Интерьеры, сочетающие в себе элегантность и комфорт, высокое качество обслуживания, внимание к деталям — вот что отличает гостиницу «Реномe».

  • Original Hotels: Где остановиться в Екатеринбурге?
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