Original Hotels: Где остановиться в Екатеринбурге?
Сеть «Оригинальные отели» — это более 100 номеров, конференц- и бизнес площадки, а также гастрономические открытия от ресторана «Крюшон» и кафе-пекарня «Меланж». Гостям, выбравшим отели сети Original Hotels, гарантирован оптимальный комфорт по максимально доступным ценам.
В числе достоинств сети:
— Оригинальная стилистика и авторский дизайн;
— Удобное расположение в самом центре Екатеринбурга;
— индивидуальный подход по сетевой программе лояльности;
— широкий спектр дополнительных бесплатных услуг (Wi-Fi, парковка, зона отдыха, чай/кофе, бутилированная вода в номере, каталог фильмов, фитнес-центр и много других);
— гибкая система бронирования и оплаты;
— высокие оценки на туристических сайтах;
— современное техническое оснащение;
— внимательный заботливый персонал.
Бутик-отель «Чеховъ» — трехзвездочный отель, расположенный в особняке XIX века. Уютная атмосфера, теплый прием и индивидуальный подход к каждому гостю помогут отвлечься от повседневных хлопот.
Интерьеры отеля — канделябры и люстры, золотые украшения, вензеля и картины — передают дух XIX века. Кстати, прямо в отеле открыт музей, посвященный А.П. Чехову. Экспонаты рассказывают о жизни писателя, а также о трех днях 1890 года, которые он провел в Екатеринбурге по пути на Сахалин.
Гостиницу «Чеховъ» отличает особая камерная атмосфера, которая вернет путешественникам ощущение домашнего уюта. Библиотека, свежая пресса, каталог фильмов и музыки послужат приятным дополнением к отдыху.
Четырехзвездочный отель «Реноме» — это роскошные и изящные номера, холлы и коридоры, обставленные во французском стиле. Интерьеры, сочетающие в себе элегантность и комфорт, высокое качество обслуживания, внимание к деталям — вот что отличает гостиницу «Реномe».
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К услугам постояльцев — комнатa для переговоров, парковка, ресторан, кафе, фитнес-центр с тренажерным залом, финской сауной, паровой кабиной и зоной отдыха.
Открывшийся в конце 2016 года отель «Live», чей фасад украшают 3 звезды, — это современный эко-отель в центре Екатеринбурга. «Зеленый» отель оправдывает свой статус: в номерах установлены системы энерго- и водосбережения, при уборке здесь используют экологичные моющие средства, а отходы утилизируют по современным методам.
Создавая проект отеля, владельцы решили создать место тишины и покоя для современного человека, утомленного шумом и бешеным ритмом большого города. Он прекрасно подойдет тем, кто ценит единение с природой и здоровый образ жизни. Перешагнув порог номера, вы услышите пение птиц, шум ручьев и шепот ветра в лесных кронах.
Уютные номера выполнены в современном эко-стиле — к слову, художники-оформители не стеснялись использовать оригинальные цветовые решения. По просьбе гостя в номер доставят увлажнитель, ионизатор и соляную лампу — приборы, которые гарантируют чистый и свежий воздух, насыщенный кислородом.