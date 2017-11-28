  • Экологичное тепло: что такое солнечные коллекторы
  • Экологичное тепло: что такое солнечные коллекторы
Калейдоскоп

Экологичное тепло: что такое солнечные коллекторы

Солнце — главный источник энергии на нашей планете. Под его лучами зреют плоды и вода превращается в пар, чтобы после пролиться дождем. Использовать тепловую энергию можем и мы.
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28 ноября 2017 в 19:19

Изобретатели солнечных коллекторов воплотили в жизнь старую, как мир, идею — греть воду и отапливать жилье за счет энергии Солнца. Нехитрая конструкция позволяет запасать солнечное тепло впрок — и не только в тропиках, но и в северных широтах, где солнечные деньки бывают реже.

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Как это работает?

Коллектор представляет из себя прозрачную колбу, через которую течет теплоноситель (вода или специальный антифриз). Попадая в такую трубку, вода нагревается под солнечными лучами о поступает из коллектора в бак-аккумулятор.

В более сложных моделях внутрь вакуумной колбы устанавливается медная трубка, которая принимает тепло от стеклянных стенок и передает его протекающему по коллектору специальному антифризу (так называемая технология Heat Pipe).

Степень поглощения вакуумными стеклянными трубками солнечного излучения доходит до 93−96%. Стенки колбы выполнены из боросиликатного стекла, выдерживающего попадания градин диаметром до 25 мм.

Циркуляцию теплоносителя через коллектор обеспечивает насос, управляемый контроллером. Последний также должен отображать информацию о состоянии системы и предупреждать о поломках и сбоях в цикле.

В чем плюсы?

Солнечные коллекторы позволяют сократить расходы на коммунальные услуги (вроде горячего водоснабжения и отопления). Такая система способна работать даже в пасмурную погоду, а производитель сулит долгий срок эксплуатации и минимальные хлопоты по обслуживанию.

Подробнее о солнечных коллекторах можно прочесть здесь.

А работают ли они ночью / в снегопад?

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