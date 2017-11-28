Экологичное тепло: что такое солнечные коллекторы
Изобретатели солнечных коллекторов воплотили в жизнь старую, как мир, идею — греть воду и отапливать жилье за счет энергии Солнца. Нехитрая конструкция позволяет запасать солнечное тепло впрок — и не только в тропиках, но и в северных широтах, где солнечные деньки бывают реже.
Как это работает?
Коллектор представляет из себя прозрачную колбу, через которую течет теплоноситель (вода или специальный антифриз). Попадая в такую трубку, вода нагревается под солнечными лучами о поступает из коллектора в бак-аккумулятор.
В более сложных моделях внутрь вакуумной колбы устанавливается медная трубка, которая принимает тепло от стеклянных стенок и передает его протекающему по коллектору специальному антифризу (так называемая технология Heat Pipe).
Степень поглощения вакуумными стеклянными трубками солнечного излучения доходит до 93−96%. Стенки колбы выполнены из боросиликатного стекла, выдерживающего попадания градин диаметром до 25 мм.
Циркуляцию теплоносителя через коллектор обеспечивает насос, управляемый контроллером. Последний также должен отображать информацию о состоянии системы и предупреждать о поломках и сбоях в цикле.
В чем плюсы?
Солнечные коллекторы позволяют сократить расходы на коммунальные услуги (вроде горячего водоснабжения и отопления). Такая система способна работать даже в пасмурную погоду, а производитель сулит долгий срок эксплуатации и минимальные хлопоты по обслуживанию.
Подробнее о солнечных коллекторах можно прочесть здесь.
А работают ли они ночью / в снегопад?
Большинство — нет. Но усовершенствованные модели российской фирмы Dualex работают. Инженеры компании поместили аккумулятор тепла прямо внутрь вакуумной трубки, тем самым увеличив ее энергоотдачу до 30−50%.
В течение солнечного дня аккумулятор впитывает в себя энергию солнца и после его захода начинает отдавать потребителю, продлевая время работы солнечного коллектора. Даже в полной темноте коллектор продолжает вырабатывать тепло.
Еще одно достоинство данного аккумулятора — его универсальность: его можно устанавливать не только в новые, но и в уже смонтированные солнечные коллекторы. При этом не требуется какая-либо переделка коммуникаций, а энергоотдача установленного оборудования увеличивается до 50%. Данная разработка была запатентована Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и в настоящий момент происходит ее регистрация на международном уровне.
Подробнее о системах солнечного отопления можно прочесть на сайте компании Dualex.