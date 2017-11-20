Дотянуться до звезд: едем на Байконур вместе с Finn Flare
Земля вовсю готовится к буму космического туризма. По всему миру строятся новые космодромы, предназначенные для регулярных запусков летательных аппаратов, о каких не мечтали даже герои научной фантастики — осталось подождать совсем немного, буквально пару лет. А пока лучшая возможность прикоснуться к вечным тайнам Вселенной — самому побывать на старте единственного на данный момент пилотируемого корабля «Союз», и в конце декабря у вас такая возможность появится. Журнал «National Geographic Россия» совместно с компанией Finn Flare организует фототур на первый и крупнейший в мире космодром Байконур.
Байконур расположен среди казахских степей, продуваемых всеми ветрами, так что во время зимних пусков кораблей ощущения тут испытываешь поистине космические — как в прямом, так и переносном смысле. Для того чтобы с честью выдержать такое испытание, участники фототура возьмут с собой в дорогу земные «скафандры» из новой коллекции Finn Flare — удобные брюки карго, футуристичные куртки и джемперы с серебряным напылением отлично рифмуются с исследованием космических далей.официальном сайте.