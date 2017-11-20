  • Дотянуться до звезд: едем на Байконур вместе с Finn Flare
    Фото: Александр Карпов
  • Дотянуться до звезд: едем на Байконур вместе с Finn Flare
Калейдоскоп

Дотянуться до звезд: едем на Байконур вместе с Finn Flare

Для большинства людей космические полеты не выходят за рамки фантазий — обычно мы и не рассматриваем возможность хоть когда-нибудь взглянуть на родную планету «свысока». А зря.
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20 ноября 2017 в 15:55

Земля вовсю готовится к буму космического туризма. По всему миру строятся новые космодромы, предназначенные для регулярных запусков летательных аппаратов, о каких не мечтали даже герои научной фантастики — осталось подождать совсем немного, буквально пару лет. А пока лучшая возможность прикоснуться к вечным тайнам Вселенной — самому побывать на старте единственного на данный момент пилотируемого корабля «Союз», и в конце декабря у вас такая возможность появится. Журнал «National Geographic Россия» совместно с компанией Finn Flare организует фототур на первый и крупнейший в мире космодром Байконур.

Байконур расположен среди казахских степей, продуваемых всеми ветрами, так что во время зимних пусков кораблей ощущения тут испытываешь поистине космические — как в прямом, так и переносном смысле. Для того чтобы с честью выдержать такое испытание, участники фототура возьмут с собой в дорогу земные «скафандры» из новой коллекции Finn Flare — удобные брюки карго, футуристичные куртки и джемперы с серебряным напылением отлично рифмуются с исследованием космических далей.

Желание заглянуть за горизонт и выйти за пределы привычного прослеживается и в капсульной коллекции Chapurin for Finn Flare — коллаборации финского бренда с известным российским дизайнером. Необычные силуэты и оттенки, эклектика и геометричный крой — в такой одежде легче легкого представить себя гостем из будущего, делающим первые шаги на своем звездном пути. Узнайте больше о коллекциях Finn Flare на официальном сайте.

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