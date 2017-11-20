Новинка для мужчин: Gillette Fusion Proshield Chill c технологией Flexball
Многим мужчинам хорошо знакомо чувство досады, которое могут вызвать пропущенные бритвой волоски — например, на подбородке и нижней челюсти.
Шарнирное крепление станка с новой технологией Flexball позволяет бритве двигаться в трех плоскостях, повторяя контуры лица и сбривая буквально каждый волосок. Вместе с тонкими лезвиями бритвы, Gillette Fusion Proglide с технологией Flexball обеспечивает чистое и комфортное бритье.
Чтобы бритье оставляло ощущение комфорта и свежести, Gillette предлагает попробовать новинку — Fusion Proshield Chill. Охлаждающий состав нанесен полоской прямо на бритвенную кассету: попадая на кожу, он оставляет ощущение свежести. Новые сменные кассеты Fusion Proshield Chill подходят к любым моделям серии — это Fusion, Fusion Proglide, Fusion Proshield).
Для комфорта до, во время и после бритья станком с технологией Flexball, используйте гель для бритья Gillette Fusion Proglide 2-в-1, который подготавливает кожу для гладкого скольжения и оставляет ощущение мягкости и свежести после бритья.
Вот уже более 115 лет компания Gillette производит бритвенные принадлежности для 800 миллионов мужчин по всему миру. Gillette предлагает широкий спектр продуктов, включая бритвы, средства для бритья (гели, пены и кремы), средства для ухода за кожей, лосьоны после бритья, антиперспиранты, дезодоранты и гели для душа. Более подробную информацию о Gillette и последние новости компании вы сможете найти на сайте компании. С полным каталогом товаров можно ознакомиться на в соответствующем разделе.