Korston Club Hotel празднует день рождения 17 ноября: приглашены все!
Только на один вечер в холле отеля будут организованы фудкорты с разнообразными напитками и закусками. Вечер начнется с музыки: под диджей-сет от Фрост и Акела пройдет фееричное танцевальное шоу. Праздничный вечер обещает запомнится развлекательным шоу артистов на ходулях.
Специальные конкурсы проверят, насколько хорошо гости вечера знакомы с Korston Club Hotel. Самые большие знатоки отеля получат сертификаты на проживание в номерах Представительского класса и посещением панорамного ресторана Extra Lounge и ресторана домашней кухни Ju-Ju.
В 23:00 в основном зале отеля состоится долгожданное pre-party месяца c хедлайнерами вечера — Quest Pistols Show. Quest Pistols Show — уникальное вокальное представление, которое объединяет в себе хореографию лучших танцоров мира, диджитал-инновации и новое звучание. Эта группа уже завоевала множество наград и полюбилась фанатам со всего мира. Кроме концерта, поклонников группы ждет личная встреча с кумирами: после концерта пройдет фото- и автограф сессия.
Каждый из ресторанов отеля также подготовил свою праздничную программу. С 00:30 по 1:30 будет действовать акция «Счастливый час», но что именно запланировано в это время — секрет: организаторы мероприятия планируют порадовать гостей сюрпризом.
А ценители кальяна смогут смогут найти единомышленников в ресторане Extra Lounge и Ju-Ju на кальянной вечеринке после pre-party — и до 3:00 включительно.
Дополнительная информация и бронирование столиков — на сайте отеля или по телефону
Korston Club Hotel расположен в двух шагах от Воробьевых гор — в одном из самых живописных районов столицы.
Незабываемый вид с высоты птичьего полета, яркая палитра изысканных блюд и самые экзотические напитки мира, живая музыка в исполнении популярных артистов и ди-джеев — всё это принадлежит гостям отеля. Обновленный клубный этаж предлагает гостям возможность погрузиться в атмосферу праздника. Гости могут насладиться безмятежной обстановкой в номерах, холлах и ресторанах отеля, познакомьтесь с разнообразием благородных напитков, приобщиться к высокой кулинарии и дополнить картину впечатлений панорамным видом на вечернюю Москву.
Extra Lounge Moscow — панорамный ресторан под стеклянным куполом, расположенный на Воробьевых горах, откуда открывается потрясающий вид на достопримечательности столицы. Ресторан Ju-Ju, расположенбый на первом этаже Korston Club Hotel, сразу же привлекает внимание посетителей. Бархатные обивки диванов и мягкие подушки, посуда из цветного стекла, цветущие орхидеи и золотистые хрустальные люстры сочетают в себе стиль барокко и современный стиль. Днем в ресторане можно спокойно посидеть и пообедать или же провести бизнес встречу, вечером здесь царит романтическая атмосфера с музыкальными вечерами и новинками от сомелье. Наконец, EVOO — классический итальянский ресторан, который привлекает посетителей не только своей изысканной кухней, но и нестандартным дизайном. В Evoo нет лишних стен и перегородок, при которых кажется, что ты находишься в замкнутом пространстве. Здесь каждый сможет понаблюдать за процессом приготовления блюд и выбрать для себя удобное место отдыха. Меню ресторана состоит из классических итальянских рецептов, которые так любят настоящие ценители Италии: карпаччо из лосося, классическая лазанья, разнообразная паста, блюда на гриле, традиционные итальянские десерты и, конечно же, неаполитанская пицца, приготовленная в каменной печи.