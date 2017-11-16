  • Korston Club Hotel празднует день рождения 17 ноября: приглашены все!
  • Korston Club Hotel празднует день рождения 17 ноября: приглашены все!
Калейдоскоп

Korston Club Hotel празднует день рождения 17 ноября: приглашены все!

Korston Club Hotel приглашает москвичей и гостей столицы отметить день рождения! К празднику отель заготовил специальную программу, которая никого не оставит равнодушным.
16 ноября 2017 в 17:34

Только на один вечер в холле отеля будут организованы фудкорты с разнообразными напитками и закусками. Вечер начнется с музыки: под диджей-сет от Фрост и Акела пройдет фееричное танцевальное шоу. Праздничный вечер обещает запомнится развлекательным шоу артистов на ходулях.

Специальные конкурсы проверят, насколько хорошо гости вечера знакомы с Korston Club Hotel. Самые большие знатоки отеля получат сертификаты на проживание в номерах Представительского класса и посещением панорамного ресторана Extra Lounge и ресторана домашней кухни Ju-Ju.

  • Korston Club Hotel празднует день рождения 17 ноября: приглашены все!

В 23:00 в основном зале отеля состоится долгожданное pre-party месяца c хедлайнерами вечера — Quest Pistols Show. Quest Pistols Show — уникальное вокальное представление, которое объединяет в себе хореографию лучших танцоров мира, диджитал-инновации и новое звучание. Эта группа уже завоевала множество наград и полюбилась фанатам со всего мира. Кроме концерта, поклонников группы ждет личная встреча с кумирами: после концерта пройдет фото- и автограф сессия.

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Каждый из ресторанов отеля также подготовил свою праздничную программу. С 00:30 по 1:30 будет действовать акция «Счастливый час», но что именно запланировано в это время — секрет: организаторы мероприятия планируют порадовать гостей сюрпризом.

А ценители кальяна смогут смогут найти единомышленников в ресторане Extra Lounge и Ju-Ju на кальянной вечеринке после pre-party — и до 3:00 включительно.

Дополнительная информация и бронирование столиков — на сайте отеля или по телефону +7 (496) 939-88-45

Korston Club Hotel расположен в двух шагах от Воробьевых гор — в одном из самых живописных районов столицы.

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