Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
Ключевое слово, описывающее этот отель — релакс. 6 бассейнов с восхитительным видом на море, 3 из которых находятся в уютных уголках, скрытых под сенью тропических деревьев, подарят ощущение полного расслабления и умиротворения.
Голубые и лазурные волны, белоснежные пляжи, прохладительные напитки и первозданная тишина тропического сада. Вдали от шума и спешки можно отдохнуть как от суеты большого города, так и от привычного быта: именно для этого отель работает по системе «Adults only». Сочетание качественного сервиса и природных ландшафтов сделают отдых незабываемым и приятным.
К услугам гостей — шесть ресторанов, где подают как традиционную мексиканскую еду, так и особые блюда от шеф-поваров отеля. Двери трех баров также всегда открыты для гостей: все заведения работают в режиме à la carte.
Гостям Royal Hideaway Playacar предлагается широкий выбор развлечений, как на территории, так и за ее пределами. Постояльцы могут, например, отправиться к руинам городов майя — или подыскать сувениры в лавках туристического города Плайя-дель-Кармен (Пятая авеню, его главная улица, находится в нескольких шагах от отеля).
На морском берегу можно купаться, загорать или заниматься почти всеми видами водного спорта (кстати, на территории отеля есть фитнес-зал) и даже поиграть в гольф. Любители SPA оценят различные косметические процедуры, обертывания и несколько видов массажа. Каждый день, проведенный на побережье Карибского моря, оставит гамму впечатлений и открытий даже у самых искушенных гостей.
В стильно обустроенных номерах постояльцы найдут все возможные удобства. Интерьер, сочетающий в себе испанские и мексиканские нотки, позволит по-настоящему окунуться во «взрослый» отдых. На территории отеля находятся 200 великолепных номеров, утопающих в необычайных по своей красоте садах. Все номера расположены в комплексе отдельных двух- и трехэтажных вилл. Территория комплекса украшена живописными реками, водопадами и фонтанами.
Постояльцы всегда найдут, чему посвятить свой досуг: среди красочных пейзажей совсем не трудно отыскать фитнес-центр, два освещенных теннисных корта, площадки для настольного тенниса, баскетбола и футбола. Если же вам захочется познакомиться с территориями, прилегающими к отелю, советуем взять велосипед: в отеле открыт собственный пункт проката.
В течение дня и вечера действуют развлекательные программы. За дополнительную плату здесь можно заняться дайвингом (а после получить сертификат о прохождении курса), или отправиться в открытое море на рыбалку.
Абсолютно любой путешественник сможет найти что-то свое в Royal Hideaway Playacar, ведь здесь предусмотрены не только программы отдыха, но и программы организации мероприятий — от деловых встреч в конференц-залах до свадебной церемонии прямо на побережье.
Побывав здесь однажды, очень тяжело остаться равнодушным к его гармонии и сервису: вам обязательно захочется вернуться в Royal Hideaway Playacar!