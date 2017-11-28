  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar
  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar
  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar
  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar
  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar
  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar
  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar
  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar
Калейдоскоп

Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar

На Ривьера-Майя, одном из самых популярных курортов Мексики, расположен отель Royal Hideaway Playacar — Adults only. Любое развлечение, представленное здесь (а таковых достаточно) предназначено для гостей старше 18 лет.
Олеси Тюкиной
28 ноября 2017 в 12:36
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Ключевое слово, описывающее этот отель — релакс. 6 бассейнов с восхитительным видом на море, 3 из которых находятся в уютных уголках, скрытых под сенью тропических деревьев, подарят ощущение полного расслабления и умиротворения.

  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar

Голубые и лазурные волны, белоснежные пляжи, прохладительные напитки и первозданная тишина тропического сада. Вдали от шума и спешки можно отдохнуть как от суеты большого города, так и от привычного быта: именно для этого отель работает по системе «Adults only». Сочетание качественного сервиса и природных ландшафтов сделают отдых незабываемым и приятным.

К услугам гостей — шесть ресторанов, где подают как традиционную мексиканскую еду, так и особые блюда от шеф-поваров отеля. Двери трех баров также всегда открыты для гостей: все заведения работают в режиме à la carte.

Гостям Royal Hideaway Playacar предлагается широкий выбор развлечений, как на территории, так и за ее пределами. Постояльцы могут, например, отправиться к руинам городов майя — или подыскать сувениры в лавках туристического города Плайя-дель-Кармен (Пятая авеню, его главная улица, находится в нескольких шагах от отеля).

  • Отдых на карибском побережье: Royal Hideaway Playacar
    Фото: Royal Hideaway Playacar

На морском берегу можно купаться, загорать или заниматься почти всеми видами водного спорта (кстати, на территории отеля есть фитнес-зал) и даже поиграть в гольф. Любители SPA оценят различные косметические процедуры, обертывания и несколько видов массажа. Каждый день, проведенный на побережье Карибского моря, оставит гамму впечатлений и открытий даже у самых искушенных гостей.

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