Секреты красоты: что такое тапиока
Тапиоки — кремово-белые шарики, похожие на жемчужные бусины. Состоят они, впрочем, вовсе не из перламутра, а из крахмала. Такую форму принимает мякоть корня маниоки в ходе приготовления (кстати, набирающие популярность bubble-tea, «пузырьковые чаи», содержат эти круглые гранулы, напоминающие мармеладки).
Крахмал тапиоки весьма питателен и легко усваивается. Эти качества привлекли к нему внимание гастрономов — и производителей косметики.
Бренд Comfort zone выпустил долгожданная новинку — лифтинговую маску Sublime Skin (идет в комплекте с кисточкой для нанесения).
Это питательная маска, которая включает в себя запатентованную технологию Archi-Lift и «скульптурирующую» формулу. Она дает мгновенный эффект лифтинга и восстанавливает упругость кожи. Ее активные ингредиенты — гиалуроновая кислота и тот самый крахмал тапиоки.
Крахмал тапиоки:
- биополимер глюкана (полисахарид);
- 3D молекулярно-ретикулярная технология;
- немедленный лифтинговый эффект и разглаживание кожи.
Макрогиалуроновая кислота 0,1%:
- водный резервуар для кожи;
- восполняет потребность воды;
— сохраняет эластичность и мягкость.