  • Секреты красоты: что такое тапиока
    Маниок съедобный. Фото: wikipedia.org
  • Секреты красоты: что такое тапиока
    Фото: Альберт Экхаут, XVII век
Калейдоскоп

Секреты красоты: что такое тапиока

Растения хранят множество тайн. Например, корнеплод, который южноамериканские индейцы употребляли в пищу задолго до прихода европейцев, ныне стал ценным сырьем в индустрии красоты.
16 ноября 2017 в 11:00

Тапиоки — кремово-белые шарики, похожие на жемчужные бусины. Состоят они, впрочем, вовсе не из перламутра, а из крахмала. Такую форму принимает мякоть корня маниоки в ходе приготовления (кстати, набирающие популярность bubble-tea, «пузырьковые чаи», содержат эти круглые гранулы, напоминающие мармеладки).

Крахмал тапиоки весьма питателен и легко усваивается. Эти качества привлекли к нему внимание гастрономов — и производителей косметики.

  • Секреты красоты: что такое тапиока
    Белая мякоть сырого клубня маниока. Фото: wikipedia.org

Бренд Comfort zone выпустил долгожданная новинку — лифтинговую маску Sublime Skin (идет в комплекте с кисточкой для нанесения).

Это питательная маска, которая включает в себя запатентованную технологию Archi-Lift и «скульптурирующую» формулу. Она дает мгновенный эффект лифтинга и восстанавливает упругость кожи. Ее активные ингредиенты — гиалуроновая кислота и тот самый крахмал тапиоки.

Крахмал тапиоки:
- биополимер глюкана (полисахарид);
- 3D молекулярно-ретикулярная технология;
- немедленный лифтинговый эффект и разглаживание кожи.

Макрогиалуроновая кислота 0,1%:
- водный резервуар для кожи;
- восполняет потребность воды;
— сохраняет эластичность и мягкость.

  • Секреты красоты: что такое тапиока

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