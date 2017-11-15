Представляем лауреатов IV ежегодной премии «Все цвета джаза»
Ведущими одного из самых знаковых джазовых мероприятий осени в этом году стали Заслуженный артист России Валерий Сюткин и участница третьего сезона шоу «Голос» Мариам Мерабова.
На мероприятии, в зале гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Pari, собралось более 350 гостей: артистов, звезд отечественного шоу-бизнеса, журналистов.
Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий Александр Любимов, российский пианист, Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жилин, пианист и композитор Валерий Гроховский, трубач Вадим Эйленкриг, певица Алена Свиридова, дизайнер Александр Сирадекиан, певицы Александра Савельева и Ирина Тонева, Ольга Кормухина, музыканты Александр Маршал и Сергей Мазаев, Александр Гафин, шеф-повар и ресторатор Уиллиам Ламберти, и многие другие провели вечер под звуки джаза.
В этом году премию вручали в шести номинациях. За вклад в развитие джазовой культуры в России была награждена народная артистка России Лариса Долина.
Лариса Александровна отметила: «Джаз — это музыка свободная. Она ни к чему не обязывает. Она особенная. Моя любимая фраза: «Все будет джаз». Мероприятие очень важное, очень приятно, что есть радиостанция, которая ротирует эту музыку. Как не прийти на мероприятие, которое целиком и полностью посвящено джазовой музыке, на которой я выросла? Джаз — это свобода творчества. У джаза нет рамок». Премию певице вручил бессменный руководитель группы A’studio, Заслуженный деятель Республики Казахстан Байгали Серкебаев, который исполнил несколько хитов в сопровождении своего нового проекта «The Jigits».
Победителем номинации «Открытие года» была объявлена пятнадцатилетняя Анастасия Волкоморова, завоевавшая пьедестал фестиваля «Детский триумф джаза-2017». Ее поздравил вице-президент Авторского Совета Российского Авторского Общества, Народный артист России Анатолий Кролл. Анастасия с благодарностью приняла поздравления и исполнила на арфе композицию квартета Дейва Брубека «Take Five».
«Мероприятием года» был назван международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который с успехом прошёл в августе 2017 года. Для награждения в этой номинации на церемонию специально прибыл Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, который и вручил премию Руководителю международных проектов МИА «Россия сегодня» Василию Пушкову.
К середине вечера стало понятно, что никто не уйдёт без подарков — ведущие устроили лотерею, разыграв сертификаты на виниловые проигрыватели.
Программный директор Радио Jazz 89,1 FM Петр Дмитриев вручил премию победителю в номинации «Музыкант года». Им стала яркая и харизматичная Нино Катамадзе, которая поднялась на сцену в сопровождении группы Insight и исполнила несколько своих популярных песен. Нино Катамадзе: «Главное — освободиться от самого себя. Современный мир облегчил понятие джаз, он стал более открытым. Россия — огромная страна, здесь есть достойные исполнители».
«Релизом года» был признан альбом Ивана Дорна «Jazzy Funky Dorn». Его появление стало, пожалуй, самым обсуждаемым событием премии. Сам Иван признался, что получение им премии стало для него сюрпризом: «Это внезапная премия для меня, я не ожидал, что так получится. Очень приятно быть оцененным в сфере джаза. Очень благодарен Jazz FM за то, что они обратили внимание на «Jazzy funky» и сделали его «Релизом года». Награду популярному исполнителю вручила актриса и телеведущая Алла Михеева. Приятным сюрпризом стала их музыкальная импровизация, которая очень развеселила гостей премии.
Мероприятие завершило вручение награды Клубу Алексея Козлова, который был признан в этом году лучшим в номинации «Площадка года». Алексея Козлова поднялся на сцену, чтобы принять награду из рук певицы Варвары Визбор.
В перерывах между вручением премий перед гостями выступали: Валерий Сюткин, Лариса Долина, Stand-Up комик и автор телеграм-канала «Бывшая» Артур Чапарян, Варвара Визбор, музыкант, композитор, гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов и его группа, Мариам Мерабова, шоу-оркестр Big City Jazz Show и многие другие.
Церемония вручения премии «Все цвета джаза» — знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены.
Премия была учреждена радиостанцией Радио Jazz 89,1 FM в 2014 году, чтобы отмечать важные события в мире российского джаза. С тех пор премия «Все цвета джаза» каждую осень собирает в одном месте очень разную публику — профессиональных музыкантов, молодые таланты, мэтров джаза, звёзд шоу-бизнеса, журналистов — людей, которых объединяет любовь к умной музыке и настоящему джазовому звуку.