  • Представляем лауреатов IV ежегодной премии «Все цвета джаза»
    Варвара Визбор
  • Представляем лауреатов IV ежегодной премии «Все цвета джаза»
    Нино Катамадзе и Insight
Калейдоскоп

Представляем лауреатов IV ежегодной премии «Все цвета джаза»

31 октября 2017 года в четвертый раз состоялась Ежегодная церемония вручения премии «Все цвета джаза», учрежденная Радио Jazz 89,1 FM.
15 ноября 2017 в 17:04

Ведущими одного из самых знаковых джазовых мероприятий осени в этом году стали Заслуженный артист России Валерий Сюткин и участница третьего сезона шоу «Голос» Мариам Мерабова.

  • Представляем лауреатов IV ежегодной премии «Все цвета джаза»
    Ведущие вечера — Мариам Мерабова и Валерий Сюткин

На мероприятии, в зале гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Pari, собралось более 350 гостей: артистов, звезд отечественного шоу-бизнеса, журналистов.

Советский и российский журналист, теле- и радиоведущий Александр Любимов, российский пианист, Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жилин, пианист и композитор Валерий Гроховский, трубач Вадим Эйленкриг, певица Алена Свиридова, дизайнер Александр Сирадекиан, певицы Александра Савельева и Ирина Тонева, Ольга Кормухина, музыканты Александр Маршал и Сергей Мазаев, Александр Гафин, шеф-повар и ресторатор Уиллиам Ламберти, и многие другие провели вечер под звуки джаза.

В этом году премию вручали в шести номинациях. За вклад в развитие джазовой культуры в России была награждена народная артистка России Лариса Долина.

  • Представляем лауреатов IV ежегодной премии «Все цвета джаза»
    Лариса Долина

Лариса Александровна отметила: «Джаз — это музыка свободная. Она ни к чему не обязывает. Она особенная. Моя любимая фраза: «Все будет джаз». Мероприятие очень важное, очень приятно, что есть радиостанция, которая ротирует эту музыку. Как не прийти на мероприятие, которое целиком и полностью посвящено джазовой музыке, на которой я выросла? Джаз — это свобода творчества. У джаза нет рамок». Премию певице вручил бессменный руководитель группы A’studio, Заслуженный деятель Республики Казахстан Байгали Серкебаев, который исполнил несколько хитов в сопровождении своего нового проекта «The Jigits».

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