Выиграйте поездку в Южную Корею от SK Lubricants!
Мировой лидер в производстве синтетических базовых масел — SK Lubricants — представляет линейки полностью синтетических моторных масел ZIC TOP и ZIC X9 для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Всесезонные полностью синтетические моторные масла ZIC производятся с применением собственного синтетического масла YUBASE и современного пакета присадок. Эти продукты обладают повышенным ресурсом — и не только соответствуют требованиям автопроизводителей, но и превосходят их.
А с 1 октября по 10 декабря 2017 года при покупке масла ZIC TOP или ZIC X9 с промо-стикером можно принять участие в акции «Корейские каникулы с ZIC» и выиграть один из призов — поездку в Южную Корею, модный смартфон восьмой серии или сертификат на 3000 рублей в одном из магазинов.