  • Выиграйте поездку в Южную Корею от SK Lubricants!
  • Выиграйте поездку в Южную Корею от SK Lubricants!
Калейдоскоп

Выиграйте поездку в Южную Корею от SK Lubricants!

Производитель моторных масел SK Lubricants предлагает всем автолюбителям принять участие в конкурсе! В числе призов — модный смартфон или путешествие на родину компании — Южную Корею.
Промо
23 ноября 2017 в 11:50

Мировой лидер в производстве синтетических базовых масел — SK Lubricants — представляет линейки полностью синтетических моторных масел ZIC TOP и ZIC X9 для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

Всесезонные полностью синтетические моторные масла ZIC производятся с применением собственного синтетического масла YUBASE и современного пакета присадок. Эти продукты обладают повышенным ресурсом — и не только соответствуют требованиям автопроизводителей, но и превосходят их.

А с 1 октября по 10 декабря 2017 года при покупке масла ZIC TOP или ZIC X9 с промо-стикером можно принять участие в акции «Корейские каникулы с ZIC» и выиграть один из призов — поездку в Южную Корею, модный смартфон восьмой серии или сертификат на 3000 рублей в одном из магазинов.

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