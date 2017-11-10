  • Instagram-путешествие с Conrad Maldives Rangali Island
    Фото: Conrad Maldives
  • Instagram-путешествие с Conrad Maldives Rangali Island
    Фото: Conrad Maldives
Калейдоскоп

Instagram-путешествие с Conrad Maldives Rangali Island

Вдохновляйтесь самыми красивыми видами острова в Instagram!
10 ноября 2017 в 17:05

Отдых на Мальдивах — отличный шанс научиться чему-то новому — например, отточить мастерство пейзажной фотографии. Отель Conrad Maldives Rangali Island запустил акцию #InstaTrail: сотрудники отеля помогут гостям отыскать самые живописные виды на архипелаге.

Гости могут отправиться в путешествие вместе с «Insta-портье», который откроет им все красоты острова: от малоизвестных уголков, откуда лучше всего любоваться закатами, до прогулок на традиционной мальдивской лодке дони по Индийскому океану до подводного ресторана Ithaa: оттуда можно сделать снимок прямо со дна океана.

  • Instagram-путешествие с Conrad Maldives Rangali Island

Тем, кто мечтает поймать «золотой час» — короткий отрезок времени после заката и до рассвета — «Insta-портье» расскажет, как лучше снять заветный кадр и какие факторы необходимо учесть: лучшее время дня и оптимальная позиция камеры или телефона.

Гости также смогут снять множество кадров на занятиях йогой: тренеры не только продемонстрируют асаны, но и подскажут, какие из них смотрятся особо удачно на фоне переливающегося всеми цветами океана.

Отель приглашает инстаграмеров принять участие в различных развлекательных программах проекта Stay Inspired. Например, у вас будет возможность на протяжении 1 часа любоваться и фотографировать падающие звезды на специальной площадке, отточить кулинарные навыки на трехчасовом мастер-классе под руководством знаменитого шефа ресторана Ufaa — Джереми Ленга или отправиться в незабываемое пятичасовое путешествие по острову и прилегающим атоллам и познакомиться с культурой Мальдив.

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