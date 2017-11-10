Instagram-путешествие с Conrad Maldives Rangali Island
Отдых на Мальдивах — отличный шанс научиться чему-то новому — например, отточить мастерство пейзажной фотографии. Отель Conrad Maldives Rangali Island запустил акцию #InstaTrail: сотрудники отеля помогут гостям отыскать самые живописные виды на архипелаге.
Гости могут отправиться в путешествие вместе с «Insta-портье», который откроет им все красоты острова: от малоизвестных уголков, откуда лучше всего любоваться закатами, до прогулок на традиционной мальдивской лодке дони по Индийскому океану до подводного ресторана Ithaa: оттуда можно сделать снимок прямо со дна океана.
Тем, кто мечтает поймать «золотой час» — короткий отрезок времени после заката и до рассвета — «Insta-портье» расскажет, как лучше снять заветный кадр и какие факторы необходимо учесть: лучшее время дня и оптимальная позиция камеры или телефона.
Гости также смогут снять множество кадров на занятиях йогой: тренеры не только продемонстрируют асаны, но и подскажут, какие из них смотрятся особо удачно на фоне переливающегося всеми цветами океана.
Отель приглашает инстаграмеров принять участие в различных развлекательных программах проекта Stay Inspired. Например, у вас будет возможность на протяжении 1 часа любоваться и фотографировать падающие звезды на специальной площадке, отточить кулинарные навыки на трехчасовом мастер-классе под руководством знаменитого шефа ресторана Ufaa — Джереми Ленга или отправиться в незабываемое пятичасовое путешествие по острову и прилегающим атоллам и познакомиться с культурой Мальдив.
Для вашего удобства Conrad Maldives Rangali Island предлагает воспользоваться популярным мобильным приложением Conrad Concierge, с помощью которого вы можете управлять вашим пребыванием в отеле до, во время или после каждого приезда со смартфона или планшета. Приложение позволяет сделать все необходимое, к примеру, заранее заказать все необходимое для ванной или зарегистрироваться в гостинице, еще находясь в аэропорту.
Conrad Maldives Rangali Island также участвует в Hilton Honors, единственной программе лояльности, в рамках которой те гости, которые бронируют номера на сайте отеля получают бонусы: например, доступ к приложению Conrad Concierge или к сети Wi-Fi в любом из 30 отелях Conrad.
О Conrad Maldives Rangali Island
Курорт Conrad Maldives Rangali Island, недавно отмеченный такими наградами как «Ведущий курорт Индийского океана», «Лучшие виллы на воде на Мальдивских островах» и «Ведущий гастрономический курорт Индийского океана», находится в живописном уголке Мальдивских островов и сочетает в себе целых три курорта, расположенных на двух островах, соединенных между собой мостом. Острова окружены необычайно красивыми коралловыми рифами и живописными лагунами.
В распоряжении гостей одни из самых роскошных номеров в мире: 50 элегантных Water Villas, 79 экзотических Beach Villas и 21 Spa Water Villas, идеально подходящих для максимального уединения и проведения спа-процедур. На курорте действуют два разных по концепции спа-центра, получивших множество международных наград, 12 ресторанов и баров, включая уникальный подводный ресторан Ithaa.
Забронировать номер можно на официальном сайте сети. Там же можно найти всю информацию об отелях Conrad и специальных предложениях.