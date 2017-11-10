Сказочный новый год в Waldorf Astoria Amsterdam!
Рождественские рынки, праздничные круизы вдоль каналов, яркая иллюминация — Амстердам будет встречать 2018 год во всем великолепии. Waldorf Astoria Amsterdam — не отстает и готовит специальную новогоднюю программу для гостей.
К примеру, прославленный шеф-повар Сидней Шутте, получивший за ресторан Librije’s Zusje Amsterdam две звезды гида Michelin, подготовил особое меню. В числе праздничных — лангустины с икрой и иберийским хамоном, крабы из Северного моря, которые подаются с вешенками, устрицами и сельдереем, и многое другое. Каждая перемена сопровождается специально подобранным вином.
Кухня Сиднея отличается взрывом вкуса и необычными сочетаниями — самое то для праздничного ужина! А ближе к полуночи гостей отеля ждет поездка по каналам на старинной салонной лодке, где им предложат шампанское и рождественские закуски, и в конце — большой фейерверк над портом Амстердама.
Шеф Сидней также создал новогоднюю версию традиционного вечернего чаепития, которое будет ежедневно проходить с 15:00 до 17:00 в лобби Peacock Alley. А сотрудники спа-центра Guerlain разработали часовую процедуру для лица Beauty Lift для тех, кто отпразднует Новый год с особенным размахом (она включает в себям например, анти-возрастной массаж).
Узнать подробности программы и оставить заявку на участие в торжествах можно на официальном сайте Waldorf Astoria Amsterdam.
Waldorf Astoria Amsterdam — уникальный отель, расположенный на территории шести дворцов XVII века возле крупного канала Херенграхт (который наряду с еще тремя амстердамскими каналами включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Рядом расположены лучшие музеи, магазины, театры и рестораны Амстердама.
Отель состоит из 93 номеров-люкс, выходящих окнами на канал или самый большой частный сад в городе; ресторана Librije’s Zusje, получившего 2 звезды Michelin; спа-центра Guerlain Spa, состоящего из внутреннего бассейна, трех процедурных кабинетов и фитнес-центра, а также бара Vault, расположенного в сейфе когда-то находящегося здесь банка. Гости могут оценить большую коллекцию живописи и оригинальную лестницу XIV века, воспользоваться услугами консьержа, чтобы в частном порядке посетить музей, сходить в оперу или прокатиться по Амстердаму на велосипеде и, конечно, насладиться обслуживанием True Waldorf Service.