Калейдоскоп

Hansa Creation: дикая природа становится ближе

Компания «Hansa Creation» более 25 лет занимается производством уникальных мягких игрушек, детально воссоздавая образы животных и доказывая, что дикая природа намного ближе, чем кажется.
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14 ноября 2017 в 18:10
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  • Hansa Creation: дикая природа становится ближе
    Детеныш Манула, 18 см из коллекции «Животные России под охраной Русского Географического Общества».

В 1972 году бизнесмен Ханс Акстхельм создал компанию Hansa Creation, целью которой стало желание показать, как богата и многогранна фауна Земли и как важно ее беречь. Изначально компания располагалась в Австралии, но в 80-е годы переехала на Филиппины, где позднее было запущено производство мягких игрушек.

Перед тем, как начать выпуск плюшевой продукции, специалисты компании провели серьезную работу по изучению анатомии животных в сотрудничестве с Фондом дикой природы Индии, Всемирным фондом дикой природы и Клубом дикой природы Кении. Благодаря этому команда дизайнеров Hansa Creation смогла воссоздать точные репродукции животных.

За свою многолетнюю историю Hansa Creation выпустила более 3 тысяч различных видов мягких игрушек, вдохновленных образами животных со всех уголков планеты. В коллекции представлены домашние и дикие животные, представители редких видов зверей, занесенных в Красную книгу, а также доисторические, исчезнувшие и фантастические животные. Многие из них выполняются как в миниатюрных размерах (от 5−6 см), так и в натуральную величину: высота жирафов, например, может достигать 4,5 метров!

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