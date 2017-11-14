Hansa Creation: дикая природа становится ближе
В 1972 году бизнесмен Ханс Акстхельм создал компанию Hansa Creation, целью которой стало желание показать, как богата и многогранна фауна Земли и как важно ее беречь. Изначально компания располагалась в Австралии, но в 80-е годы переехала на Филиппины, где позднее было запущено производство мягких игрушек.
Перед тем, как начать выпуск плюшевой продукции, специалисты компании провели серьезную работу по изучению анатомии животных в сотрудничестве с Фондом дикой природы Индии, Всемирным фондом дикой природы и Клубом дикой природы Кении. Благодаря этому команда дизайнеров Hansa Creation смогла воссоздать точные репродукции животных.
За свою многолетнюю историю Hansa Creation выпустила более 3 тысяч различных видов мягких игрушек, вдохновленных образами животных со всех уголков планеты. В коллекции представлены домашние и дикие животные, представители редких видов зверей, занесенных в Красную книгу, а также доисторические, исчезнувшие и фантастические животные. Многие из них выполняются как в миниатюрных размерах (от 5−6 см), так и в натуральную величину: высота жирафов, например, может достигать 4,5 метров!
Забота об окружающей среде — одна из главных задач компании, так что в производстве здесь используют вторичное сырье. За проверку качества на каждом этапе отвечает самый опытный в той или иной области сотрудник, который не только отсеивает очевидный брак, но и контролирует такие мельчайшие детали, как симметрия мордочек, корректное расположение глаз, носов, ушей, пасти, реалистичность окраса, толщина и длина ворса. И именно то, что каждая игрушка здесь создается вручную, помогает добиться такой детализации, благодаря которой многие мировые общества охраны природы и международные природоохранные фонды признали Hansa производителем наиболее реалистичных копий животных.
Помимо производства игрушек компания также ведет большую просветительскую работу. В 2017 году Hansa Creation создала уникальный интерактивный каталог под названием «Книга Фауны», в котором можно найти не только информацию о многих представителях животного мира Земли, но и посмотреть более 150 увлекательных роликов о жизни зверей, пройдя по ссылкам QR-кодов.
В 2017 году дистрибьютор бренда в России компания «Март» запустила совместный проект с Русским географическим обществом (РГО), в рамках которого Hansa выпустила специальную линейку мягких игрушек, созданных по образу животных, охраняемых РГО. В коллекцию вошли амурский тигр, дальневосточный леопард, манул и рысь.
Сегодня мягкие игрушки Hansa Creation представлены в более, чем в 20 странах по всему миру. В компании верят, что именно через игру ребенок может научиться бережному отношению к дикой природе, ведь именно от детей зависит будущее нашей планеты.