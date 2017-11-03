Ведущие «Орла и Решки» спрятали $100 в эфире телеканала «Пятница!»
У тех, кто всегда мечтал найти именитую бутылку самой известной программы о путешествиях в зарубежных странах, появился шанс отыскать ее и в России. Телеканал «Пятница!» и ведущие шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко и Леся Никитюк проводят всероссийский конкурс, участники которого имеют возможность получить денежный приз — сто долларов*. Для этого необходимо найти секретный код в любой программе дневного эфира «Пятницы!» и ввести его на официальном сайте телеканала. Тот телезритель, который сделает это первым, становится победителем в ежедневной акции.
Розыгрыш проводится с учетом часовых поясов России и орбит вещания телеканала. Секретный код от Регины и Леси в каждом регионе страны появляется согласно местному времени. Таким образом, выиграть сто долларов* от телеканала «Пятница!» есть шанс у жителя каждого города России. Конкурс продлится до 10 ноября.
Победителями розыгрыша уже успели стать 18 телезрителей из Владимира, Екатеринбурга, Владивостока, Кемеровской области, а также Забайкальского, Красноярского и Камчатского краев.
Подробности и правила проведения акции — на сайте телеканала или по ссылке http://win.friday.ru/.
*$100 эквивалентны 6000 рублей.