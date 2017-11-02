Конкурс на лучший тревел-репортаж от «Моей Планеты»: идет прием работ!
Вот уже шестой год подряд телеканал «Моя Планета» отмечает премиями лучшие отчеты о путешествиях. Репортажи о поездках по России, Европе, Америке, советы для туристов — всего в конкурсе 10 номинаций.
К участию принимаются фотографии, видео и селфи, сделанные в путешествиях за этот год. Лауреатов премии определит профессиональное жюри. Лучшее тревел-видео выйдет в эфир телеканала «Моя Планета», а фоторепортаж, занявший первое место, станет частью фотовыставки фестиваля «Моя Планета. Планета людей» грядущим летом!
Работы принимаются на официальном сайте премии до 16 ноября 2017 года. Там же опубликованы подробные условия конкурса.
Миссия премии — популяризировать самостоятельные путешествия. Организаторы награждают тех, чей опыт вдохновляет на смелые идеи и маршруты.
В предыдущие годы лауреатами премии становился телеведущий Николай Дроздов, основатель знаменитого форума для путешественников Сергей Винский, книжный издатель Пьер Кристиан Броше, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, а также Владимир Друганов, совершивший кругосветку в 21 год.