  • 5 грандиозных архитектурных концепций будущего
    Tai Shue Wan Water World — грандиозный аквапарк будущего. Фото: aedas.com
  • 5 грандиозных архитектурных концепций будущего
    Офисы, магазины и шикарные резиденции сингапурского Marina One расположены посреди огромного зеленого пространства площадью 6000 квадратных метров. Фото: www.marinaone.com.sg
  • 5 грандиозных архитектурных концепций будущего
    Венди способна не только очищать воздух, но и пускать гигантские струи воды — на радость пробегающим мимо детям. Фото: pvcconstruct.org
Калейдоскоп

5 грандиозных архитектурных концепций будущего

Наш мир постепенно превращается в один большой мегаполис, в котором предстоит жить и нам, и нашим детям. Как он будет выглядеть? Вместе с LG SIGNATURE мы решили использовать знание настоящего для понимания будущего и рассказываем вам о пяти архитектурных решениях, которые изменят наше восприятие городского пространства, а также о том, что способно обеспечить комфорт в наших домах уже сегодня.
Партнерский материал
27 ноября 2017 в 17:11
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Всплеск в вашем сознании: Tai Shue Wan Water World

Развлекательный водный комплекс, который откроется в Гонконге в июле 2018 года, уже успели окрестить визуальным пиршеством для поклонников архитектуры. Это будет первый аквапарк в юго-восточной Азии, расположенный так близко к морю.

Tai Shue Wan Water World сможет похвастать не только традиционными для аквапарков водными горками и мини-лагунами, но и целой серией бассейнов на любой вкус — от небольших водоемов под крышей до огромных, на открытом воздухе. Ожидается, что гонконгский аквапарк будет принимать до полутора миллионов гостей в год.

Горные лыжи в вашем городе: «Дом-слалом»

  • 5 грандиозных архитектурных концепций будущего
    Дом-слалом в Астане не имеет аналогов в мире. Фото: belatchew.com

Новый проект Шохана Матайбекова, уже оставившего серьезный архитектурный след в Астане (Дом Министерств, концертный зал «Кобыз залы» и другие объекты), в случае успешной реализации станет первым в своем роде. Сама по себе идея многофункционального жилого комплекса, объединенного с бизнес-центром, не нова, но у «Дома-слалома» будет своя изюминка. На кровле комплекса появится трасса для горнолыжного слалома и сноуборда с искусственным снежным покрытием. Длина трассы составит 326 метров, ширина — 27 метров.

Склон создается за счет перепада высот этажей зданий. Доставка посетителей к точке старта будет осуществляться через автономный вход на панорамных лифтах, в чем заключается конкретная экономическая выгода: затраты на лифты значительно меньше затрат на альтернативные подъемные системы — например, канатную дорогу.

Решение LG SIGNATURE: многофункциональная стиральная машина

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