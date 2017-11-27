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Tai Shue Wan Water World — грандиозный аквапарк будущего. Фото: aedas.com
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Офисы, магазины и шикарные резиденции сингапурского Marina One расположены посреди огромного зеленого пространства площадью 6000 квадратных метров. Фото: www.marinaone.com.sg
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Венди способна не только очищать воздух, но и пускать гигантские струи воды — на радость пробегающим мимо детям. Фото: pvcconstruct.org
5 грандиозных архитектурных концепций будущего
Всплеск в вашем сознании: Tai Shue Wan Water World
Развлекательный водный комплекс, который откроется в Гонконге в июле 2018 года, уже успели окрестить визуальным пиршеством для поклонников архитектуры. Это будет первый аквапарк в юго-восточной Азии, расположенный так близко к морю.
Tai Shue Wan Water World сможет похвастать не только традиционными для аквапарков водными горками и мини-лагунами, но и целой серией бассейнов на любой вкус — от небольших водоемов под крышей до огромных, на открытом воздухе. Ожидается, что гонконгский аквапарк будет принимать до полутора миллионов гостей в год.
Горные лыжи в вашем городе: «Дом-слалом»
Новый проект Шохана Матайбекова, уже оставившего серьезный архитектурный след в Астане (Дом Министерств, концертный зал «Кобыз залы» и другие объекты), в случае успешной реализации станет первым в своем роде. Сама по себе идея многофункционального жилого комплекса, объединенного с бизнес-центром, не нова, но у «Дома-слалома» будет своя изюминка. На кровле комплекса появится трасса для горнолыжного слалома и сноуборда с искусственным снежным покрытием. Длина трассы составит 326 метров, ширина — 27 метров.
Склон создается за счет перепада высот этажей зданий. Доставка посетителей к точке старта будет осуществляться через автономный вход на панорамных лифтах, в чем заключается конкретная экономическая выгода: затраты на лифты значительно меньше затрат на альтернативные подъемные системы — например, канатную дорогу.
Решение LG SIGNATURE: многофункциональная стиральная машина
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Стиральная машина LG SIGNATURE категории TWINWash™ с двумя барабанами отличается элегантным минималистичным дизайном, дополненным круглой сенсорной панелью управления QuickCircle1, встроенной в дверцу из закаленного стекла. В машине имеются основное отделение (12 кг) и мини-отделение (2 кг), которые могут использоваться параллельно или независимо друг от друга. Благодаря этому пользователи могут загружать в машину белье, требующее раздельной стирки — цветное и белое, требующее обычной и деликатной стирки, большие и маленькие партии, а также вещи детей и взрослых. С функцией деликатной сушки LG SIGNATURE бережно относится к тканям, сохраняя их структуру и внешний вид. Технология автоматического дозирования жидкого моющего средства обеспечивает строго необходимое количество для стирки определенного объема белья. Стиральная машина оснащена LG Centum System™, обеспечивающей повышенную надежность прибора за счет передовой системы подвески.
Место встречи: Twist
Хагастаден — новый район Стокгольма, строительство которого должно завершиться к 2025 году, а Twist — его будущая жемчужина. По задумке архитекторов, здание станет главным местом встречи для тех, кто живет и работает в Хагастадене — или приехал туда с туристическими целями.
Twist задуман как двухуровневая постройка, общая площадь которой составит около 700 квадратных метров. Один этаж плавно перетекает в другой, объединяя ресторан с расположенной на крыше эффектной террасой. Предполагается, что Twist станет настоящим маяком Хагастадена: даже когда все окрестные офисы и магазины будут закрыты, там будут проходить различные развлекательные и образовательные мероприятия.
Решение LG SIGNATURE: безграничный телевизор
Телевизор LG SIGNATURE W7 сочетает в себе передовые технологии и уникальный дизайн: благодаря плавным контурам и тончайшему профилю панели (2,57 мм), крепящемуся без зазоров к стене, кажется, что W7 будто парит в воздухе и не имеет границ. Технология Dolby Atmos2 обеспечивает непревзойденное качество звука и создает ощущения полного погружения. Телевизор серии W7, как и другие OLED-телевизоры LG, отличаются передачей идеального черного цвета и насыщенной контрастной картинки, благодаря чему создается эффект «живого» изображения.
Номер один в Сингапуре: Marina One
Marina One, разработанный великим Кристофом Ингенховеном, станет отличным примером того, что огромные многофункциональные комплексы могут быть не только эффективны с точки зрения бизнеса и приятны глазу, но и соответствовать высоким экостандартам.
Офисы, магазины и шикарные резиденции расположены посреди огромного зеленого пространства площадью 6000 квадратных метров и, как говорят очевидцы презентации, неуловимо напоминающего лондонский Гайд-парк. В лифтах комплекса применена система восстановления энергии, контролируемое датчиками движения светодиодное освещение экономит электричество, а системы сбора дождевой воды снижают зависимость от системы городских коммуникаций. Если все пройдет без эксцессов, Marina One откроется уже в конце 2017 года.
Решение LG SIGNATURE: высокотехнологичный холодильник
Холодильник LG SIGNATURE — это новый взгляд на сочетание передовых технологий, материалов премиум-класса и удобства. Корпус из текстурированной стали подчеркивает минималистичный стиль. С помощью функции InstaView™ Door-in-Door® тонированное отделение Door-in-Door® становится прозрачным, если постучать по поверхности. Тем самым пользователь видит содержимое холодильника, не открывая дверцу, что предотвращает потерю холодного воздуха и обеспечивает энергосбережение. Кроме того, сенсорный дисплей, расположенный внутри отделения Door-in-Door®, позволяет регулировать температуру в холодильной и морозильной камерах, а также контролировать работу гигиенического фильтра и активацию дополнительных функций. Функция Auto Open Door3 автоматически открывает дверцу холодильника с помощью специального датчика, расположенного в его основании. Внутренняя поверхность холодильника выполнена из нержавеющей стали, светодиодная подсветка каждой полки в холодильной камере облегчает поиск продуктов и обзор внутри. Специальный гигиенический фильтр Hygiene Fresh+4 устраняет бактерии и препятствует образованию неприятных запахов. Для более комфортного доступа к продуктам в морозильной камере предусмотрено автоматическое выдвижение ящиков. Холодильник LG SIGNATURE также оснащен надежным инверторным линейным компрессором (10 лет гарантии) от LG.
Воздух, которым я дышу: Wendy
Идея создания павильона-инсталляции Wendy принадлежит нью-йоркскому бюро HWKN, название которого суть аббревиатура из первых букв имен его создателей — архитекторов Марка Кушнера и Маттиаса Холльвиха. В 2012 году их концепция победила на конкурсе молодых архитекторов MoMA — и этот момент можно считать началом жизненного цикла одного из самых оригинальных проектов Нью-Йорка.
Синие шипы Венди, в основе которых лежит поливинилхлорид, покрыты тонким равномерным слоем титановых наночастиц — разработкой Тони Райана, одного из главных мировых евангелистов химии полимеров и ведущего химика Шеффилдского университета. Каждый квадратный сантиметр этой поверхности впитывает углекислый газ, тем самым минимизируя вред от выхлопа 250 легковых автомобилей. Необычная форма инсталляции обусловлена необходимостью увеличения объема впитывающей поверхности.
«Венди — это не просто нестандартная конструкция, — говорит Марк Кушнер. — Это символ того, что архитектура настоящего и будущего может и должна оказывать позитивное воздействие на окружающую среду — давайте не забывать об этом».
Решение LG SIGNATURE: климатический комплекс, который очищает воздух прямо у вас на глазах
Специалисты компании LG уверены, что нет ничего важнее чистого воздуха. Прозрачная панель изящного климатического комплекса LG SIGNATURE позволяет своими глазами наблюдать, как происходит процесс очистки воздуха. Устройство использует современную технологию Watering System5, основанную на применении воды для фильтрации вредных химических и загрязняющих веществ, система обеспечивает быстрое достижение комфортного уровня влажности в помещении. Аппарат оборудован системой Black Filter System6, которая позволяет многократно использовать фильтры в течение 10 лет без замены и сохранять окружающую среду. Не все загрязнения визуально определимы — особенно опасны для здоровья самые мелкие частицы пыли и загрязнения, не имеющие выраженного запаха. Индикатор Smart Indicator7, расположенный на панели управления, оценивает качество воздуха в количественных показателях по категориям PM10, PM2,5 и даже PM1,0 и выводит показания на дисплей. Уровень чистоты воздуха рассчитывается исходя из концентрации пыли и запахов (газов), классифицируется четырьмя уровнями и отражается цветовым индикатором.
Узнайте больше о линейке LG SIGNATURE на официальном сайте.
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