Ноябрь в стиле милицейского ретро
В экспозицию войдут 18 автомобилей и три мотоцикла 1930−1990 годов, которые разместятся на всей территории торгового центра — от главного входа и центрального атриума до нового корпуса.
Модели автомобилей: ГАЗ-20 «Победа», ГАЗ-21 первой серии, ГАЗ-21 третьей серии, ГАЗ-24, ГАЗ-30105, ГАЗ-69, УАЗ-469, Москвич-401, Москвич-403, Москвич-408, Москвич-412, РАФ, ЗАЗ-968, Форд Краун Виктория, Mercedes-Benz W116, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103, ГАЗ-М1.
Модели мотоциклов: Урал М72, Урал М66, Урал 68П.
По выходным в новом корпусе будут проводиться веселые детские игры и викторины на знания правил дорожного движения, а также творческие мастер-классы и выступления юных инспекторов ГАИ.
Посетители также смогут сфотографироваться в исторической фотозоне, которая воссоздает советское отделение милиции. Вообще, фотографироваться на выставке — определенно хорошая идея: организаторы проведут конкурс на самый оригинальный снимок, автор которого получит iPhone 8.
Краткое резюме для тех, кто любит сразу промотать в самый конец
Что: выставка милицейских ретроавтомобилей и мотоциклов.
Где: ТЦ «Метрополис», Ленинградское ш., 16А, стр. 4, метро «Войковская».
Когда: 2−26 ноября.