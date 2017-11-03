  • Ноябрь в стиле милицейского ретро
  • Ноябрь в стиле милицейского ретро
Калейдоскоп

Ноябрь в стиле милицейского ретро

2 ноября в ТЦ «Метрополис» открывается выставка милицейских ретроавтомобилей и мотоциклов.
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3 ноября 2017 в 12:44

В экспозицию войдут 18 автомобилей и три мотоцикла 1930−1990 годов, которые разместятся на всей территории торгового центра — от главного входа и центрального атриума до нового корпуса.

Модели автомобилей: ГАЗ-20 «Победа», ГАЗ-21 первой серии, ГАЗ-21 третьей серии, ГАЗ-24, ГАЗ-30105, ГАЗ-69, УАЗ-469, Москвич-401, Москвич-403, Москвич-408, Москвич-412, РАФ, ЗАЗ-968, Форд Краун Виктория, Mercedes-Benz W116, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103, ГАЗ-М1.

Модели мотоциклов: Урал М72, Урал М66, Урал 68П.

По выходным в новом корпусе будут проводиться веселые детские игры и викторины на знания правил дорожного движения, а также творческие мастер-классы и выступления юных инспекторов ГАИ.

Посетители также смогут сфотографироваться в исторической фотозоне, которая воссоздает советское отделение милиции. Вообще, фотографироваться на выставке — определенно хорошая идея: организаторы проведут конкурс на самый оригинальный снимок, автор которого получит iPhone 8.

Краткое резюме для тех, кто любит сразу промотать в самый конец


Что: выставка милицейских ретроавтомобилей и мотоциклов.
Где: ТЦ «Метрополис», Ленинградское ш., 16А, стр. 4, метро «Войковская».
Когда: 2−26 ноября.

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