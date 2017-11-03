I.N.O.X. Titanium Sky High Limited Edition на задании
Соединив в себе инновационность и качество, а также выдержав те же 130 тестов, что и все часы I.N.O.X., модель Titanium Sky High Limited Edition продемонстрировала впечатляющие результаты и доказала свою надежность. Новинку проверили на сопротивляемость силам природы, от воздействия термических ударов и колебаний температур более 60oC, до выживания в тяжелых метеоусловиях на высоте 21 300 метров, что, кстати, вдвое превышает крейсерскую высоту авиалайнеров. Космическая тема получила отражение и в дизайне часов I.N.O.X. Titanium Sky High. Инновационный ремешок изготовлен из паракорда Naimakka в белом цвете с черными акцентами и с внутренними нитями Technora из пара-арамидного волокна, которое прочнее стали в 8 раз. Это тот самый паракорд, который был использован в свое время для ремонта космического телескопа Хаббл. Сочетание белых элементов и матового серого высокопрочного титана напоминает о костюмах космонавтов. А прозрачный бампер со съемным увеличительным стеклом напоминает шлем и гарантирует защиту корпуса часов от царапин. Еще одна деталь, указывающая на связь с космосом, — шкала «военного» времени на внутренней стороне стекла. Читать далее
IN.O.X. Titanium Sky High выпущены ограниченным тиражом в количестве 2000 шт. Каждый экземпляр поставляется в противоударной водонепроницаемой коробке — «капсуле времени». В комплекте с часами идет дополнительный белый каучуковый ремешок с фиксаторами синего и красного цвета, который станет привлекательной заменой паракорду в том случае, если вы решите сплести из него парашют или просто захотите поменять стиль. В наборе вы также найдете белый швейцарский армейский нож с металлической инкрустацией фигурки космонавта на корпусе, а также брелок из паракорда. Специальный нож из набора — точная копия того самого красного ножа, который входит в стандартную экипировку астронавтов NASA и с гордостью демонстрируется в музее Victorinox. I.N.O.X. в своей миссии продолжает делать один гигантский скачок за другим в развитии всего часового мастерства. Но, конечно, никогда не теряет контакт с Центром Управления Полетами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРПУС
• 43 мм диаметр
• Титан с пескоструйной обработкой
• Устойчивое к царапинам сапфировое стекло с тройным антибликовым покрытием Водозащита до 200 м (20 ATM / 660 фт)
• Завинчивающаяся задняя крышка
• Защищённая заводная головка на резьбе
ЦИФЕРБЛАТ И РЕМЕНЬ
• Стрелки, цифры и индексы покрыты Super-LumiNova®
• «Военное время» нанесено красным на внутренней стороне стекла
• Окошко даты на 4:30
• Паракордовый ремень белого цвета в внутренними нитями Technora® и чёрной контрастной нитью
• Дополнительный белый каучуковый ремень
МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм Ronda 715 швейцарского производства
Поставляется в ударопрочной упаковке в комплекте с эксклюзивным перочинным ножом астронавта, брелоком для ключей из паракорда и специальным бампером
О КОМПАНИИ VICTORINOX SWISS ARMY
Victorinox Swiss Army производит точные инструменты уже более 25 лет. Эти часы, созданные в собственных мастерских в городе Делемон, в швейцарском кантоне Юра, соединяют в себе безграничность времени, надежность и функциональность. Благодаря приверженности бренда к качеству и вниманию к деталям, продукты этой марки способны удовлетворить самые высокие требования.
О ЦЕНТРЕ ЧАСОВОГО МАСТЕРСТВА VICTORINOX
Специалисты Центра часового мастерства Victorinox, расположенного в швейцарском кантоне Юра, производят и собирают наручные часы и часовые компоненты. Центр обеспечивает производство для собственных брендов компании Victorinox — Victorinox Swiss Army и Wenger, а так же для некоторых других заказчиков. Уже более 130 лет Victorinox развивает свою компетенцию в нержавеющей стали, также известной как сталь inox, и постоянно улучшает качество продукции, эффективность процесса и экономическую эффективность. «Swiss Made» — это больше, чем просто знак качества, это наше обещание никогда не прекращать процесс самосовершенствования.
О БРЕНДЕ VICTORINOX
Компания Victorinox производит уникальные изделия, находящие применение в разных областях жизни: легендарные швейцарские армейские ножи, кухонные ножи, часы, товары для путешествий, одежду и парфюмерию. Штаб-квартира компании расположена в городе Ибах (кантон Швиц), в самом сердце Швейцарии. Это тот самый город, где основатель компании Карл Эльзенер впервые создал свой бизнес по торговле ножевыми изделиями в 1884 году, и, несколькими годами позже, придумал свой легендарный «Original Swiss Army Knife» (Настоящий Швейцарский армейский нож).
Узнайте больше о часах I.N.O.X. на сайте www.inoxtime.ru
(Официальный online-бутик эксклюзивного дистрибьютора марки в России «ТБН Тайм»).