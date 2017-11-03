  • I. N.O.X. Titanium Sky High Limited Edition на задании
  • I. N.O.X. Titanium Sky High Limited Edition на задании
  • I. N.O.X. Titanium Sky High Limited Edition на задании
  • I. N.O.X. Titanium Sky High Limited Edition на задании
  • I. N.O.X. Titanium Sky High Limited Edition на задании
Калейдоскоп

I.N.O.X. Titanium Sky High Limited Edition на задании

Victorinox Swiss Army (VSA) вновь расширяет горизонты. На этот раз швейцарская компания направила свои силы на освоение космического пространства. На протяжении сорока лет нож Victorinox входит в стандартный комплект снаряжения астронавта NASA. Вдохновленная этим фактом, VSA принялась покорять новые высоты, выпустив оригинальную модель I.N.O.X. Titanium Sky High Limited Edition. Результатом кропотливой работы стал надежный инструмент измерения времени, который доказывает, что для I.N.O.X. не существует границ и условий, чтобы надежно функционировать.
Промо
3 ноября 2017 в 11:40

Соединив в себе инновационность и качество, а также выдержав те же 130 тестов, что и все часы I.N.O.X., модель Titanium Sky High Limited Edition продемонстрировала впечатляющие результаты и доказала свою надежность. Новинку проверили на сопротивляемость силам природы, от воздействия термических ударов и колебаний температур более 60oC, до выживания в тяжелых метеоусловиях на высоте 21 300 метров, что, кстати, вдвое превышает крейсерскую высоту авиалайнеров. Космическая тема получила отражение и в дизайне часов I.N.O.X. Titanium Sky High. Инновационный ремешок изготовлен из паракорда Naimakka в белом цвете с черными акцентами и с внутренними нитями Technora из пара-арамидного волокна, которое прочнее стали в 8 раз. Это тот самый паракорд, который был использован в свое время для ремонта космического телескопа Хаббл. Сочетание белых элементов и матового серого высокопрочного титана напоминает о костюмах космонавтов. А прозрачный бампер со съемным увеличительным стеклом напоминает шлем и гарантирует защиту корпуса часов от царапин. Еще одна деталь, указывающая на связь с космосом, — шкала «военного» времени на внутренней стороне стекла. Читать далее

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