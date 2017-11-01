Крутой поворот: BeyBlade Burst
Давно прошли те времена, когда тысячи мальчишек ждали очередной школьной перемены, чтобы сразиться в «фишки» или «вкладыши». Теперь школьников увлечет необычная и захватывающая игра — BeyBlade Burst, в которой каждый участник сможет продемонстровать свою сноровку.
BeyBlade Burst — это увлекательное соревнование двух волчков, которые вращаются на специальном стадионе и борются за право остаться на нём. При столкновении друг с другом волчки «взрываются» — разлетаются на части. С первого взгляда борьба может показаться простой, но для победы необходимы особые навыки и техника, которые придется оттачивать раз за разом.
Каждый волчок отличается от других особым свойством: улучшенной атакой или защитой, выносливостью и балансом. Вызвать соперника на поединок можно и в виртуальном пространстве, скачав мобильное приложение BeyBlade Burst и отсканировав купленный в магазине волчок.
В продаже можно найти наборы разных комплектаций: сам волчок, волчок с пусковым устройством или стадион.
К выходу новинки приурочена премьера мультсериала BeyBlade Burst на телеканале «Карусель». Главный герой — мальчишка по имени Вальт без ума от BeyBlade. Его лучший друг — Шу, финалист четырех национальных турниров по этой игре. Вдохновленный достижениями Шу, Вальт стремится попасть в высшую лигу, но серьезные противники стоят на его пути. Осуществит ли он задуманное? Зрители сериала смогут узнать об этом первыми.
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