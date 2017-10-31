Бронебот-2017: машиностроение как искусство
Джейсон Марстон — многократный участник и наставник культовых соревнований «Robot Wars», а также капитан команды из Великобритании — в этом году представит на чемпионате своего робота с говорящим именем «Тор», вооруженного пневматическим топором и способного развивать скорость до 38 километров в час.
«Я начал конструировать роботов примерно 14 лет назад: в то время я впервые увидел по телевизору соревнования Robot Wars и понял, что именно этим и хочу заниматься, — так описывает Джейсон свои первые шаги в мире роботостроения, — к тому же, я всегда страстно любил машины и все механическое. Начинал с увлечения мотоциклами, а затем перешел на автомобили: я разбирал их на детали только чтобы проверить, будут ли они также исправно работать после повторной сборки. Правда, получалось это далеко не всегда. По окончанию школы я 5 лет посвятил себя машинной инженерии, после чего стал помогать отцу в строительной отрасли.
Говоря откровенно, машиностроение является моей страстью, именно поэтому я так люблю боевых роботов. Это позволяет мне проявлять изобретательность и самовыражаться, так как процесс производства включает себя несколько разных аспектов, от выбора цвета робота до подбора его функционала. Я всегда пробую новое и выхожу за рамки, и здесь, как в спорте, тобой всегда движет желание двигаться вперед и быть лучшим в своем деле. За 14 лет в индустрии произошли радикальные изменения, и я искренне надеюсь, что так будет всегда».
Соревнования «Бронебот» были созданы для поддержки российских энтузиастов роботостроения, которым до недавних пор было негде показать свои изобретения. Таким образом, благодаря проекту, роботостроители могут экспериментировать, творить, испытывать, тренироваться, чтобы участвовать в международных чемпионатах по боям роботов наравне с иностранными коллегами, обмениваться опытом и развиваться.
Когда? 5 ноября 2017 года
Где? СК «Юбилейный», Санкт-Петербург
Сколько? 800 — 4 500 рублей
Всю подробную информацию о грядущем турнире можно найти на официальном сайте «Бронебота».