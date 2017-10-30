Калейдоскоп

15 лет в России, 115 лет в мире: юбилей «Популярной механики» в Электротеатре «Станиславский»

26 октября «Популярная механика» при поддержке генерального партнера, автомобильной компании Subaru, провела вечеринку для друзей в Электротеатре «Станиславский».
30 октября 2017 в 17:37
  • 15 лет в России, 115 лет в мире: юбилей «Популярной механики» в Электротеатре «Станиславский»

Этой осенью «ПМ» празднует 15-летие в России и 115-летие в мире. Компания Subaru отмечает в этом году 100-летний юбилей, а начало сотрудничества с брендом «Популярная механика» приурочено к выходу нового внедорожника Subaru XV.

Вечер начался с шоу мини-дронов. Под головокружительные сеты DJ Чака — ведущего утреннего шоу на радио Maximum — квадрокоптеры преодолели все препятствия на трассе, проложенной прямо по внутри театра.

  • 15 лет в России, 115 лет в мире: юбилей «Популярной механики» в Электротеатре «Станиславский»

Главный редактор «Популярной механики» Александр Грек во вступительной речи поблагодарил гостей мероприятия, а также представил юбилейный номер журнала, посвященный светилам новой реальности.

Потом он передал слово героям «ПМ» — звездам науки, технологий, бизнеса и спорта, о которых журнал пишет вот уже 15 лет. В их числе доктор биологических наук, лауреат премии «Просветитель» Александр Марков, президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский, главный конструктор российских роботизированных комплексов Иван Рукленок, генеральный директор Lego Education Ольга Ломабас, заместитель декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ им. Ломоносова Людмила Григорьева, химик, лектор, популяризатор науки Сергей Белков и другие.

  • 15 лет в России, 115 лет в мире: юбилей «Популярной механики» в Электротеатре «Станиславский»
    Главный редактор журнала «Популярная механика» — Александр Грек

Noor bar разработал специальное меню для гостей вечера, а группа компаний VRTech познакомила посетителей с развлечениями будущего на базе CinemaVR.

Вечер завершился рок-хитами в исполнении трио им. Чайковского.

  • 15 лет в России, 115 лет в мире: юбилей «Популярной механики» в Электротеатре «Станиславский»

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