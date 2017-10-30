Korean Air признана лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников
Второй год подряд авиаперевозчик удостаивается престижной премии, учрежденной Торгово-промышленной палатой России, журналом Business Travel и порталом Conference.ru. На премию также номинировались «Аэрофлот», S7 Airlines, Emirates и другие авиакомпании.
Премия Russian Business Travel & MICE Award была основана в 2010 году и вручается за выдающиеся достижения в области делового и событийного туризма. В этом году церемония награждения включала 15 номинаций. Она состоялась 5 октября в гостинице «Президент-Отель», где собрались более 300 профессионалов индустрии гостеприимства, авиации, туризма и другие участники рынка business travel.
Крупнейший южнокорейский авиаперевозчик выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток.
Рейсы Korean Air между Москвой и Сеулом осуществляются на комфортабельном лайнере Airbus 330. Обновленный бизнес-класс авиакомпании представляет собой полноценные каюты с персональным коридором и креслом, которое одним нажатием трансформируется в удобную кровать. Пространство между рядами кресел в эконом-классе достигает 86 см.
Всем клиентам авиакомпании доступна система развлечений с фильмами на русском языке. В полете пассажиры могут попробовать пибимпаб — символ корейской кухни, либо сделать выбор из двух вариантов европейского бортового питания.
В 2017 году бизнес-класс Korean Air был признан лучшим среди иностранных авиакомпаний по версии российской премии Skyway Service Award. Годом ранее международный аэропорт Шереметьево удостоил перевозчика награды «За лучший уровень обслуживания пассажиров».
Korean Air — национальный авиаперевозчик Южной Кореи, входящий в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, участник авиационного альянса SkyTeam. Компания осуществляет рейсы в 125 городов 43 стран мира, включая Сидней, Окленд, Денпасар, Бангкок и Пхукет. В ожидании трансферного рейса пассажиры Korean Air могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Сеулу или с комфортом провести время в аэропорту Инчхон, где можно бесплатно принять душ, посетить музей корейской культуры, концертную площадку, комнату отдыха, десятки ресторанов и магазинов Duty Free.
Флот авиакомпании состоит из 176 воздушных судов, в том числе десяти лайнеров A380 — крупнейших пассажирских лайнерах мира. В каждом лайнере A380 авиакомпании Korean Air расположены три бара и лаунж-зоны, а также первая в мире бортовая витрина Duty Free.
Международные перелеты Korean Air выполняются из аэропорта Сеула Инчхон, лучшего транзитного аэропорта мира 2016 года по версии престижной премии Skytrax World Airport Awards.
Авиакомпания была удостоена многих международных наград, в том числе Russian Business Travel & MICE Award, Mercury Award, Cellars in the Sky и Top Operational Excellence.
Дополнительную информацию о программах, маршрутах, частоте рейсов и партнерах Korean Air можно получить на официальном сайте авиакомпании.