  • Korean Air признана лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников
    Фото: airbus777 / Flickr.com
  • Korean Air признана лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников
    Фото: Tomás Del Coro / Flickr.com
Калейдоскоп

Korean Air признана лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников

Korean Air — лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников по версии Russian Business Travel & MICE Award.
30 октября 2017 в 17:01

Второй год подряд авиаперевозчик удостаивается престижной премии, учрежденной Торгово-промышленной палатой России, журналом Business Travel и порталом Conference.ru. На премию также номинировались «Аэрофлот», S7 Airlines, Emirates и другие авиакомпании.

Премия Russian Business Travel & MICE Award была основана в 2010 году и вручается за выдающиеся достижения в области делового и событийного туризма. В этом году церемония награждения включала 15 номинаций. Она состоялась 5 октября в гостинице «Президент-Отель», где собрались более 300 профессионалов индустрии гостеприимства, авиации, туризма и другие участники рынка business travel.

Крупнейший южнокорейский авиаперевозчик выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток.

Рейсы Korean Air между Москвой и Сеулом осуществляются на комфортабельном лайнере Airbus 330. Обновленный бизнес-класс авиакомпании представляет собой полноценные каюты с персональным коридором и креслом, которое одним нажатием трансформируется в удобную кровать. Пространство между рядами кресел в эконом-классе достигает 86 см.

  • Korean Air признана лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников
    Фото: Korean Air

Всем клиентам авиакомпании доступна система развлечений с фильмами на русском языке. В полете пассажиры могут попробовать пибимпаб — символ корейской кухни, либо сделать выбор из двух вариантов европейского бортового питания.

В 2017 году бизнес-класс Korean Air был признан лучшим среди иностранных авиакомпаний по версии российской премии Skyway Service Award. Годом ранее международный аэропорт Шереметьево удостоил перевозчика награды «За лучший уровень обслуживания пассажиров».

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