Зимние каникулы в Лапландии: конкурс от Reima
Зима не за горами — и компания Reima уже приготовила подарки. Вплоть до 31 декабря компания еженедельно будет разыгрывать детские ледянки и комплекты удобной зимней одежды, а главным призом станет недельная поездка для всей семьи в Лапландию!
Чтобы принять участие в розыгрыше призов, родителям понадобится выложить в соцсетях фотографии своих чад с хештегом #ReimaKidventure («детское приключение от Reima») — или зарегистрироваться на сайте конкурса (там же можно найти все подробности розыгрыша). В конкурсе можно принять участие как индивидуально, так и группой (например, школьным классом).
Цель кампании? Познакомить детей и родителей с необычными и неизведанными уголками Финляндии — страны, где всегда есть что посмотреть и чем заняться.
Официальный туроператор Финляндии Visit Finland поддерживает этот интересный и полезный для здоровья детей проект, который лишний раз проявляет туристический потенциал Финляндии — близкого, удобного и безопасного места для активного отдыха всей семьей.
«Мы поставили перед собой амбициозную задачу: подарить участникам в общей сложности миллион часов разнообразного активного отдыха. Мы хотим подчеркнуть важность движения в жизни детей и рассказать миру об активном образе жизни здесь, в Финляндии», — рассказывает Пяйви Коскела, директор по международному маркетингу компании Reima.
Многочисленные успешные мероприятия по продвижению туризма в Финляндии в последнее время привлекают к этой стране все больше внимания. Долгосрочные планы по привлечению туристов дают хорошие результаты: сюда прибывает все больше и больше людей со всего света.
Проект Kidventure посвящен сразу нескольким тем, актуальных и для Visit Finland: разнообразию и чистоте финской природы, возможностям для активного семейного отдыха и, разумеется, северной сказке Лапландии — родине Санта-Клауса и краю Полярного сияния.
Активный образ жизни — это весело
Очевидно, что активный игры на свежем воздухе — залог здоровья любого ребенка. Поэтому вся одежда Reima является водонепроницаемой, дышащей, прочной и удобной в уходе. Лишняя влага отводится благодаря дышащим материалам, а водонепроницаемая мембрана не пропускает воду извне.
Главные события компании назначены на март 2018, когда на знаменитом финском горнолыжном курорте Рука в течение недели будет проходить международное событие Reima Kidventure. Туда будут приглашены победители конкурса — семьи из 15 разных стран мира, в том числе и из России.
«Мы с нетерпением ждем возможности пригласить детей со всей планеты в мир снега, льда и зимнего веселья» — говорит генеральный директор Ассоциации по туризму Рука-Куусамо Матс Линдфорс. По его словам, зима среди девственной природы региона Рука-Куусамо поистине волшебна.