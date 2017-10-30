  • Зимние каникулы в Лапландии: конкурс от Reima
    Фото: Reima, Visit Finland
  • Зимние каникулы в Лапландии: конкурс от Reima
    Фото: Reima, Visit Finland
Калейдоскоп

Зимние каникулы в Лапландии: конкурс от Reima

Неделя в сказочной Лапландии — главный приз конкурса, подготовленного брендом детской одежды Reima и национальным офисом по туризму Финляндии Visit Finland.
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30 октября 2017 в 16:08

Зима не за горами — и компания Reima уже приготовила подарки. Вплоть до 31 декабря компания еженедельно будет разыгрывать детские ледянки и комплекты удобной зимней одежды, а главным призом станет недельная поездка для всей семьи в Лапландию!

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, родителям понадобится выложить в соцсетях фотографии своих чад с хештегом #ReimaKidventure («детское приключение от Reima») — или зарегистрироваться на сайте конкурса (там же можно найти все подробности розыгрыша). В конкурсе можно принять участие как индивидуально, так и группой (например, школьным классом).

Цель кампании? Познакомить детей и родителей с необычными и неизведанными уголками Финляндии — страны, где всегда есть что посмотреть и чем заняться.

  • Зимние каникулы в Лапландии: конкурс от Reima
    Фото: Reima, Visit Finland

Официальный туроператор Финляндии Visit Finland поддерживает этот интересный и полезный для здоровья детей проект, который лишний раз проявляет туристический потенциал Финляндии — близкого, удобного и безопасного места для активного отдыха всей семьей.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу: подарить участникам в общей сложности миллион часов разнообразного активного отдыха. Мы хотим подчеркнуть важность движения в жизни детей и рассказать миру об активном образе жизни здесь, в Финляндии», — рассказывает Пяйви Коскела, директор по международному маркетингу компании Reima.

Многочисленные успешные мероприятия по продвижению туризма в Финляндии в последнее время привлекают к этой стране все больше внимания. Долгосрочные планы по привлечению туристов дают хорошие результаты: сюда прибывает все больше и больше людей со всего света.

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